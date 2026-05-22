De La Condomina al buzón: así es el nuevo sello de Correos dedicado al Real Murcia

Correos ha presentado este jueves en el estadio Enrique Roca de Murcia la nueva hoja bloque dedicada a equipos centenarios del fútbol español, una emisión filatélica en la que figura el Real Murcia CF junto a otros históricos clubes del panorama nacional como el Real Oviedo, el Rayo Vallecano y el Celta de Vigo.

El acto ha contado con la participación del jefe de sector de la Gerencia de Negocio Minorista y Servicios de Correos en Murcia, Ángel Luis García, y del capitán del conjunto grana, Pedro León. La presentación ha sido conducida por Juan Ramón Moreno y Pedro García, integrantes de la Comisión Histórica del club, y ha concluido con un matasellado de honor conmemorativo.

La emisión pertenece a la serie ‘Deportes’ y homenajea a entidades históricas del fútbol español con motivo de sus aniversarios centenarios. En el caso del Real Murcia, Correos reconoce la trayectoria de uno de los clubes más emblemáticos del sureste peninsular y la entidad con más temporadas en el fútbol profesional de la Región.

La emisión pertenece a la serie ‘Deportes’ y homenajea a entidades históricas del fútbol español / L.O.

Precio y características

La hoja bloque dedicada al club pimentonero tiene un valor facial de cuatro euros y una tirada de 65.000 ejemplares. Está realizada mediante procedimiento offset sobre papel autoadhesivo y fosforescente. El sello presenta un formato de 28,8 por 40,9 milímetros, mientras que la hoja bloque alcanza unas dimensiones de 105,6 por 79,2 milímetros e incluye un sello y una viñeta conmemorativa.

El nuevo efecto postal ya puede adquirirse en oficinas de Correos, a través de Correos Market y mediante el Servicio Filatélico de la compañía. Además, durante los primeros días de circulación, la Oficina Principal de Correos en la plaza Circular de Murcia contará con un matasellos especial de primer día para celebrar el lanzamiento.

La oficina de la plaza Circular de Murcia contará con un matasellos especial de primer día para celebrar el lanzamiento

Un equipo histórico

Fundado en 1919 bajo el nombre de Levante Foot-Ball Club, el Real Murcia adoptó su actual denominación en 1922 y recibió el título de ‘Real’ por parte de Alfonso XIII en 1923. El club fue además uno de los fundadores de la Liga y logró su primer ascenso a Primera División en la temporada 1939/1940.

Imagen del sello y el matasellos especial dedicado al Real Murcia / L.O.

A lo largo de su historia, el equipo grana ha disputado 18 temporadas en la máxima categoría del fútbol español y ostenta el récord de títulos de Segunda División, con ocho campeonatos. También mantiene el récord goleador en un partido de la Copa del Rey, tras el 14-0 conseguido en 1992.

La emisión filatélica también repasa la evolución de los estadios del club, desde La Torre de la Marquesa hasta La Condomina y el actual Enrique Roca, inaugurado en 2006 y reconocido con cuatro estrellas por la UEFA.

La Región en los sellos de Correos

Correos destacó además el protagonismo que la Región de Murcia ha tenido en distintas emisiones filatélicas durante los últimos años. El más reciente fue el sello dedicado al 50 aniversario del Hospital Virgen de la Arrixaca, puesto en circulación en junio de 2025. Antes llegaron otros dedicados al caldero del Mar Menor dentro de la serie 'Gastronomía: España en 19 platos', a los Coros y Danzas de Lorca, a la capitalidad gastronómica de Murcia o a la Región dentro de la colección '12 meses, 12 sellos'.

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La presentación concluyó con un matasellado de honor conmemorativo / L.O.

La filatelia de Correos también ha rendido homenaje a otros símbolos y referentes murcianos como el submarino de Isaac Peral, el Festival Internacional del Cante de las Minas, el guitarrista Narciso Yepes o la Semana Santa de Lorca, convirtiendo los sellos en una ventana para difundir el patrimonio, la cultura y la historia de la Región dentro y fuera de España.