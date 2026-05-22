GIRO
Bettiol se impone en Verbania, Afonso Eulálio mantiene la maglia rosa
El ciclista italiano atacó en la última subida para conseguir la tercera victoria de la temporada para su equipo Astana
EFE
El italiano Alberto Bettiol (Astana) ha ganado en solitario la decimotercera etapa del Giro de Italia disputada entre Alessandria y Verbania, de 189 km), jornada de transición en la que mantuvo la maglia rosa el portugués Afonso Eulálio (Bahrain Victorious).
Bettiol, quien atacó en la última subida a 14 km de meta, logró la tercera victoria para el Astana con un tiempo de 3h.51.33, a una media de 48,4 km/hora. La segunda plaza fue para el noruego Andreas Leknessun (Uno X), a 26 segundos, y la tercera para el belga Jasper Stuyven (Soudal), a 44.
El pelotón, en jornada tranquila, de transición, llegó a meta a 13.06 minutos con todos los favoritos en el grupo.
En la general sigue con la maglia rosa el portugués Afonso Eulálio, con el danés Jonas Vingegaard (Visma) a 33 segundos y el neerlandés Thymen Arensman (Netcompany Ineos) a 2.03 minutos.
Este sábado tendrá lugar la decimocuarta etapa entre Aosta y Pila (Gressan), con un recorrido de 133 km.
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