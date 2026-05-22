El Barrio de Peral de Cartagena sueña con jugar la Copa del Rey

«¡Queremos a Bordalás!». El grito, cargado de una maravillosa mezcla de euforia, descaro y una fe inquebrantable, brotó de las entrañas del vestuario del AD Barrio Peral nada más confirmarse la noticia oficial transmitida por la FFRM. Tras firmar una campaña sobresaliente que ha coronado al equipo como campeón indiscutible de su grupo de Segunda Autonómica y que le ha otorgado el billete directo a Primera Autonómica, los cartageneros miran ahora a un horizonte que ilusiona: la Supercopa Territorial y la Copa del Rey.

El orgullo de un barrio

Para entender la magnitud del éxito, hay que mirar a las raíces del Barrio de Peral, un rincón cartagenero con un espíritu obrero y solidario forjado desde el siglo XIX, cuando sus propios vecinos se rebelaron para rebautizar la antigua aldea de Los Molinos de Ribera en honor a Isaac Peral. Esa misma esencia humilde y de puro corazón define a un club que ha conquistado la Segunda Autonómica desde el barro, sin presupuestos astronómicos, pero con una fe inquebrantable y una sensación de que todos ahí son una familia.

Celebración del ascenso del Barrio Peral / L.O.

La trayectoria del AD Barrio Peral ha sido prácticamente inmaculada, alterada únicamente por un leve bache y apenas tres derrotas en todo el curso liguero. El clímax de la temporada se reservó el pasado fin de semana para la última jornada frente al Mazarrón B, el rival directo por el título. En un campo municipal abarrotado hasta la bandera, el definitivo 2-0 sellado en el tiempo de descuento desató la locura colectiva y una invasión de campo por parte de los aficionados de ‘La Barriada’, encumbrando a sus jugadores a la inmortalidad del fútbol local.

Un maestro a los mandos

Detrás de toda gran obra hay un estratega, y en el Barrio del Peral ese rol lo encarna Ángel Francisco Caballero García (Cartagena, 01-10-1992). Su historia es el fiel reflejo de los valores del fútbol modesto. Por las mañanas, ejerce como maestro de educación primaria en el colegio del barrio de Lo Campano, moldeando el futuro de unos niños que no lo tienen nada fácil; por las tardes, se enfunda el chándal de entrenador para trazar las pizarras tácticas que han llevado al Barrio Peral a la cima. Vinculado a los banquillos desde joven, esta ha sido su tercera temporada en la estructura del club, la segunda que afronta como máximo responsable técnico tras un primer año compartiendo un tándem en la dirección.

Ángel Francisco Caballero García, entrenador del Barrio Peral / L.O.

Ángel ha sabido armar un grupo compacto y solidario, combinando con precisión la frescura y el desparpajo de jóvenes talentos con la experiencia y el oficio de futbolistas veteranos. Un bloque con ADN netamente cartagenero, donde muchos de sus integrantes se conocen de las categorías inferiores, configurando un vestuario que funciona.

El factor humano, la clave

Al conversar con Ángel Caballero, la emoción y la lucidez de quien sabe que ha hecho historia emergen en cada frase. Al ser cuestionado sobre los pilares que explican este éxito, el entrenador otorga el protagonismo a la estructura humana: "Pues la clave del éxito creo que ha estado, por un lado, en trabajar de manera conjunta la directiva, la dirección deportiva con Salva, Toni y Pichi —que son tres fenómenos del fútbol de la Región— y el cuerpo técnico del equipo. Cuando terminó la temporada, le planteé al presi y a la dirección deportiva cuál era nuestro objetivo y qué teníamos que hacer para profesionalizar ese equipo y para dar un paso adelante. Le dije a Salva que confiara, que íbamos a ser campeones y mira, acertamos".

Sin embargo, para el preparador cartagenero, la verdadera magia reside en el compromiso ciego de sus pupilos hacia una idea compartida: "Y luego, por otro lado y mucho más importante, los jugadores. El creer desde el primer minuto; ese grupo de jugadores magníficos, ya no solo como jugadores, sino como personas, han creído en la idea de ser campeones desde el minuto uno".

En el plano personal, Ángel nos comenta la importancia que tiene este deporte en la vida de todos: “Sí, es cierto, hemos ganado un campeonato, pero a mí ver la cara de felicidad de mis jugadores, de mi cuerpo técnico y la de todo el club, es lo máximo. Hemos tenido momentos muy duros en el año, hemos pasado mucho tiempo juntos, hemos tenido pérdidas familiares cercanas y el fútbol lo cura todo".

Cuerpo técnico del Barrio Peral / L.O.

A 180 minutos de la gloria

Con el ascenso a Primera Autonómica certificado, el destino ha querido regalarle al Barrio de Peral un desafío. La confirmación por parte de la FFRM de la disputa de la Supercopa Territorial ha enloquecido a un vestuario humilde. El formato es tan vertiginoso como estimulante: una eliminatoria de semifinales y una gran final a vida o muerte entre los campeones de Primera Autonómica, Segunda Autonómica, Liga Sub23 y el mejor clasificado que no ascienda desde Preferente. Si el Barrio Peral logra imponer su ley en estos dos compromisos, se proclamará supercampeón regional y accederá directamente a la eliminatoria previa de la Copa del Rey de la próxima temporada. Una vez ahí, la gloria se dirime a una sola carta. Un único partido de noventa minutos contra otro campeón territorial del país. Salir victorioso de ese choque final abre de par en par las puertas del Olimpo futbolístico. Emparejarse en la primera ronda oficial de la Copa del Rey contra un club de Primera División en su propio campo de fútbol colocaría en los focos de todo el país a uno de los barrios más queridos de Cartagena.

A la pregunta de qué supone jugar la Supercopa Territorial lo tiene claro: “Es todo un sueño y es una ilusión enorme. Es algo de lo que todavía no somos conscientes, de lo que vamos a disputar por primera vez en nuestra historia. Se lo he comunicado hace minutos a los jugadores y al cuerpo técnico y ha sido una locura”.

El optimismo ha sido desbordante en el vestuario: “Han dicho que vamos a ganar la Supercopa, que vamos a pasar sí o sí la fase previa y que vamos a ir a por un Primera División; que vamos a tener aquí en el barrio a Bordalás, o al Celta y a Iago Aspas, y vamos a hacerles un planteamiento para ganarles”, comenta el entrenador entre risas minutos después de la charla con sus jugadores.

Fuera de la euforia principal, lo que ha caracterizado a este equipo es el trabajo y la preparación, y para la Supercopa va a ser igual: “Intentaremos conocer un poquito a los rivales de la Supercopa porque, ya que tenemos la oportunidad, no vamos a ir de espectadores, queremos competirla”, sentenció el técnico.

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El Barrio de Peral ya ha ganado su liga particular de la superación cotidiana. Ahora, con la pizarra de un maestro de escuela y las botas de once trabajadores que los domingos se convierten en los héroes de los chavales de la cantera que va a verlos jugar, se dispone el cuadro cartagenero a ponerle la guinda del pastel a la temporada.