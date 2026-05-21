Pedro León cuelga las botas: “Estaré donde me necesite el Real Murcia”

El Real Murcia se prepara para vivir uno de los días más emotivos y trascendentales de su historia reciente en la Nueva Condomina. Pedro León, el eterno capitán e icono de Mula, ha verbalizado lo que era un secreto a voces a principio de temporada y es que se retira. El club grana se ha propuesto el ambicioso reto de congregar a más de 20.000 aficionados en las gradas para rendirle un tributo a la altura de su leyenda el domingo a las 18:00 en el coliseo murcianista.

No era una comparecencia cualquiera; es el anuncio oficial del fin de una era. Y para ello el club grana hizo un despliegue a la altura. En el césped de Nueva Condomina se montó un escenario improvisado y varias filas de asientos para autoridades tanto municipales como regionales, para la prensa, para toda la primera plantilla y cuerpo técnico del equipo murcianista y para muchos amigos del futbolista muleño que anunciaba lo que todo el mundo sabía, pero no por ellos dejó de ser igual de emocionante. A sus 39 años y tras una imponente trayectoria de 22 temporadas en el fútbol profesional, siete de ellas y un total de 190 partidos defendiendo con orgullo y liderazgo el escudo grana, el centrocampista muleño oficializa la decisión de colgar las botas, dejando atrás un legado imborrable de compromiso absoluto con el club de su vida, donde esta temporada llegó incluso a donar la totalidad de su salario a las categorías inferiores para seguir formando parte de este proyecto.

Pedro León, acompañado desde el primer momento por el presidente Felipe Moreno, se ha mostrado muy emocionado desde el inicio de la rueda de prensa, sobre todo tras un vídeo especial donde su familia y muchos excompañeros de su carrera lo felicitaron por su carrera y le mandaron sus mejores deseos. En su discurso inicial Pedro León quiso hacer un recorrido de su carrera desde que empezaba a darle patadas a un balón en su Mula natal, pasando por su debut en Lleida con el Real Murcia y sobre todo por el agradecimiento al fútbol. Eso sí, reconoció la espina de no haber logrado el ascenso a Segunda con el club grana, que se la queda por un lado esa espina, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo. Con un “hasta siempre, fútbol”, terminó su discurso inicial el jugador muleño.

El máximo dirigente de la entidad quiso dedicarle unas palabras a Pedro León: “A Pedro León lo conocí hace muchos años y desde que lo conocí ha sido una buena persona. Me siento orgulloso de que esté con nosotros y ahora va a comenzar una nueva etapa y que esto vaya para arriba. Lo que no ha conseguido estos tres que lo consigamos de otra manera”.

Compañeros y amigos en el acto / Israel Sánchez

Sobre la decisión de cuando decidió dejarlo en sí, el ídolo murcianista ha explicado que no fue en un momento concreto: “No fue en un día. Durante la temporada el fútbol me ha hablado. Dentro de unos meses cumplo 40 años y me he dado cuenta que tenía que dar un paso al lado”.

Llevo una semana nostálgico. No me siento cómodo en este tipo de actos, pero me siento orgulloso de todo lo que he hecho”.

Sobre la falta de minutos este curso y cómo lo ha vivido ha sido sincero: “Desde mi posición he intentado ayudar siempre”.

El domingo se espera un ambiente espectacular para darle el último adiós sobre el verde a Pedro León. El capitán se va a despedir de su afición y empezará en una nueva etapa.

Una nueva etapa sin desvelar

El punto final a su etapa vistiendo de corto no significa, ni mucho menos, un adiós al club de sus amores. Pedro León no se marcha; simplemente cambia las botas por los despachos. En la nueva etapa que se abre de inmediato ante él de cara a la próxima temporada, el muleño se perfila para asumir la presidencia del Real Murcia, una labor de representación y funciones institucionales de la mano del máximo accionista, Felipe Moreno. Sobre su futuro el centrocampista ha dicho: “Hace dos meses tuve una reunión con Felipe Moreno y solo le pedí que esperaramos a final de temporada. Hasta que pase el encuentro del Eldense no quiero hablar de eso”.

Por su perfil podría trabajar en el club en diferentes ámbitos, tanto en una labor representativa en los innumerables actos de la entidad con patrocinadores, administraciones públicas o afición, como en una función ejecutiva o incrustarse en la dirección deportiva y ser pieza fundamental en esa estructura que ahora lidera Manolo Sánchez Breis como director deportivo. Pedro León no ha querido dar pistas: “Estaré donde me necesite el Real Murcia”.

Acompañado de Felipe Moreno / Israel Sánchez

El domingo finaliza la etapa de Pedro León en el Real Murcia, pero es solo un punto y aparte. Todavía tiene muchas cosas por darle al club y así lo ha manifestado.

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Camiseta conmemorativa

Desde el pasado martes en la tienda oficial del Real Murcia se puede adquirir la camiseta oficial homenaje a Pedro León. Con el lema ‘Murcianista de por vida’ el club ha querido rendirle tributo al ‘14’ grana. La elástica oficial incluye el nombre ‘P. LEÓN’ y el número 14 serigrafiado. El precio es de 49,95 euros. Se puede conseguir en la primera, segunda y tercera equipación oficial.