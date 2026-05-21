Del 'Juego del Calamar' a 'Juego de Tronos': el UCAM Murcia se gana su vuelta a la Champions

El UCAM Murcia CB tuvo que planificar y condicionar su preparación durante el pasado verano en torno a la fase previa de la Basketball Champions League. Cuando parecía que el noveno puesto que consiguió en la 2024-2025 en la ACB iba a ser suficiente para disputar la competición europea de la FIBA, el conjunto universitario conoció semanas más tarde que para que esto ocurriera primero debía ganar tres partidos consecutivos en una sede neutral para hacerse con su plaza en la fase regular.

Es decir, 24 equipos divididos en tres cuadros diferentes, pelearon por hacerse con los últimos tres billetes libres que daban acceso a la BCL. Todos concentrados en un mismo hotel, en la ciudad búlgara de Samokov, y sin margen de error a la hora de disputar sus partidos, puesto que el que perdía ya se quedaba sin opciones de disputar la Basketball Champions League en esta edición, que ha acabado conquistando el Rytas Vilnius en la Final Four de Badalona.

Han sido varias las ocasiones en las que Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, se ha referido de forma simpática a este tramo de la pretemporada como el 'Juego del Calamar', al contar que cada día que pasaba quedaba menos gente tanto hospedada como en la lucha por alcanzar ese objetivo. El conjunto universitario se quedó a las puertas de la meta, ya que en la 'final' por hacerse por una de estas tres plazas, tras vencer al Start Lublin y al Juventus Utena, acabó cayendo frente a un Elan Chalon francés que consiguió avanzar hasta el Top-16 de la competición.

David DeJulius, base del UCAM Murcia, en el encuentro ante el PAOK en el Palacio. / Israel Sánchez

El UCAM Murcia, por su parte, al ser eliminado en el último partido tuvo la opción de poder disputar la FIBA Europe Cup, la segunda competición de la Federación Internacional de Baloncesto, y en la que cayó en semifinales ante le PAOK griego, al no poder remontar los seis puntos de desventaja de la ida en el Palacio. Sin embargo, la concentración en Bulgaria, a principios de temporada con una plantilla con hasta ocho jugadores nuevos y en la que sufrió el mazazo de perder al ala-pívot Kaiser Gates, lesionado de gravedad de su rodilla durante un entrenamiento, puede considerarse como una de las 'semillas' de un UCAM que ha sido capaz de rehacerse hasta batir todos los récords.

En lo más alto de la clasificación

Porque, debido a la histórica temporada que está firmando en la Liga Endesa, al alcanzar ya su máximo registro de victorias con 23 y situarse en la segunda posición a falta de dos jornadas, peleando por ser cabeza de serie en el play off, el club murciano se ha ganado acceder directamente por méritos clasificatorios a la Basketball Champions League la próxima temporada. Una competición en la que ha logrado la medalla de bronce en dos ocasiones, en 2018 y 2024, y a la que ahora tendrá la opción de poder regresar sin ningún tipo de peaje.

La plantilla del UCAM Murcia durante su entrenamiento en Samokov (Bulgaria). / UCAM Murcia CB

Porque el UCAM Murcia, en su condición de 'outsider', está poniendo en entredicho la hegemonía de los equipos más poderosos. A falta de su partido ante el Casademont Zaragoza, este domingo a las 12.30 horas (DAZN) y frente al Hiopos Lleida en la última jornada, se encuentra inmerso en el 'Juego de Tronos' de los equipos que disputan la Euroleague (Real Madrid, Baskonia, Valencia Basket y Barça), y muy por delante de los clubes que vienen disputando la Basketball Champions League los últimos años sin ronda previa, como La Laguna Tenerife y el Unicaja Málaga, ambos campeones, o el Joventut de Badalona. Por lo que, si todo se ciñe a méritos clasificatorios, el UCAM se encuentra ahora en lo más alto de esta lista.

Aún se desconocen las plazas destinadas de manera oficial a cada país para la BCL, pero volver a disputarla para el UCAM Murcia puede ser muy importante a la hora de abordar las renovaciones de varios jugadores de su róster y de sus planes futuros en el mercado de fichajes para una competición que puede tener la llave para la llegada de la NBA a Europa en 2027.

Devontae Cacok, del UCAM Murcia, ante el visitante Williams frente al Pallacanestro Reggiana. / Juan Carlos Caval

El 'ránking' FIBA

A todo esto hay que añadir que uno de los aspectos que también entran en juego a la hora de obtener un billete directo para la Basketball Champions League, además del peso que supone el puesto conseguido en la clasificación en la liga doméstica de cada país, es la posición en el 'ránking' de la FIBA. Cada club que participa en la BCL acumula puntos según su rendimiento y también se utiliza para establecer a los cabezas de serie en las distintas fases de los torneos.

Noticias relacionadas

Para determinar la clasificación de cada nueva temporada se tienen en cuenta los puntos acumulados de las últimas tres campañas. En este caso, el UCAM Murcia, al no haber disputado este curso la BCL ha perdido la opción de poder añadir más puntos. No obstante, continúa en la parte alta de este ránking, aunque por detrás de La Laguna Tenerife y Unicaja Málaga.