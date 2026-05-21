La Federación Murciana de Fútbol construirá una Ciudad Deportiva

La Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) impulsa su propia Ciudad Deportiva, un proyecto que ha sido aprobado por unanimidad por la junta directiva y la asamblea de este organismo que preside José Miguel Monje.

La construcción de este futuro equipamiento está más cerca después de que su proyecto haya recibido oficialmente tal refrendo y esta iniciativa histórica para el fútbol regional servirá para aminorar la falta de instalaciones en la para dicho deporte en la Comunidad.

Así lo indicó la propia FFRM a través de un comunicado y la Murciana se suma al grupo de federaciones territoriales que ya cuentan con instalaciones deportivas propias, dando "un paso decisivo hacia la modernización y el fortalecimiento de la estructura del fútbol regional", señaló la entidad, que atiende la demanda realizada por parte de los clubes.

Esta instalación nace con la vocación de convertirse en "un referente deportivo, social y económico" y supone "la apuesta por unas instalaciones modernas, sostenibles y plenamente integradas en el entorno natural".

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La futura Ciudad Deportiva de la FFRM, para la que se barajan varias posibles ubicaciones sin que haya "nada cerrado", incluye dos campos de fútbol 11, pabellón cubierto, pistas de fútbol sala y un edificio técnico-deportivo destinado al alto rendimiento y la formación.