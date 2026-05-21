El FC Cartagena recupera efectivos para la última batalla

Se acerca la última batalla de liga. Así han bautizado desde el Fútbol Club Cartagena al encuentro de este sábado (18.30 horas) frente al Betis Deportivo. Es el último partido de liga, pero puede no ser el último de la temporada si el cuadro albinegro logra clasificarse para el play off de ascenso. Lo tiene muy difícil el conjunto portuario. Necesita ganar al rival más en forma del grupo 2 y que el Ibiza, sin nada en juego, puntúe en casa del Europa. Aunque la quinta plaza es casi un milagro, Íñigo Vélez recupera efectivos para seguir manteniendo la fe.

Lo ha pasado muy mal el FC Cartagena con las bajas este curso. Prácticamente todos sus futbolistas han atravesado algún periodo de baja durante la temporada. Para más ‘inri’, en el tramo final de competición se han incrementado los problemas físicos y se han acumulado las sanciones entre ciclos por tarjetas amarillas y rojas. De cara al último encuentro, vuelven a la convocatoria jugadores que habían sido sancionados y también se esperan varios regresos importantes desde la enfermería.

Los que estarán seguro frente al Betis Deportivo -si no ocurre una desgracia en los últimos entrenamientos de la semana- son Alejandro Fidalgo y Kevin Sánchez. El centrocampista volverá con sus compañeros después de dos semanas fuera de las convocatorias por su expulsión en Algeciras. Una entrada por detrás sin intención de hacer daño, considerada por el colegiado del partido como una entrada “con uso de la fuerza excesiva sin posibilidad de jugar el balón”, provocó una sanción de dos partidos que ya se ha cumplido.

Supondrá Fidalgo una opción más para el mediocentro del Cartagena, que se ha visto obligado a sobreexponer a Pablo de Blasis entre la lesión de Jean Jules y las sanciones de Fidalgo y Larrea. Pablo Larrea, que abandonó el terreno de juego en Ibiza la pasada semana debido a una indisposición, entrena esta semana sin problemas y estará disponible para el choque del sábado. Kevin cumple ciclo de cinco amarillas y vuelve para darle profundidad a una banda izquierda que ha improvisado con Nacho Martínez como extremo.

La reaparición que todo el mundo espera es la de Jean Jules. El camerunés se lesionó en Torremolinos hace ya casi dos meses y aún no se ha vuelto a vestir de corto cuando se esperaba su regreso mucho antes. El Cartagena confiaba en tener a Jules disponible para las últimas tres jornadas, pero ya solo queda una y sigue habiendo dudas con su condición física. El centrocampista entrena con el resto del grupo con normalidad, pero el cuerpo técnico decidirá el viernes si está apto para jugar.

En defensa también hay buenas y malas noticias. En las buenas, Marc Jurado vuelve a estar disponible. Rubén Serrano completa entrenamientos con la máscara que le protege el pómulo y todo indica a que podrá jugar frente al Betis Deportivo. No obstante, los minutos de Eneko Ebro frente al Ibiza aportan al entrenador una nueva opción que no había contemplado desde su llegada. El vasco puede cubrir la retaguardia junto a Imanol Baz mientras que Serrano aún no está al cien por cien.

La aparición de Ebro en el once coge aún más fuerza con la baja asegurada de Aridane Hernández, quien fue sustituido al descanso en Can Misses por problemas en el gemelo. No entrena y sólo volvería a jugar en un hipotético play off. Christian Borrego ‘Chiki’, al igual que Aridane, tampoco entrena con el equipo. Su lesión muscular frente al Alcorcón le deja fuera de la ecuación para el último partido de liga.

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Con este escenario afronta el Cartagena de Íñigo Vélez la última semana de competición en liga regular. Varios regresos asegurados, algunas incertidumbres y pocas bajas confirmadas para buscar el milagro.