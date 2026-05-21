Adrián Hernández: "Estamos con la mente fría y el corazón caliente"

Ha llegado el momento más importante de la temporada para el Águilas FC, el momento para el que han estado trabajando durante toda la temporada, luchar por el ascenso a Primera Federación. Y el último paso en esta aventura comenzará este domingo (12:00 h) en el Centenario El Rubial en el partido de ida de la Final del play off de ascenso ante la UD Poblense.

Adrián Hernández explicaba este jueves que el equipo llega “esperanzado y responsabilizado", y espera que sus jugadores sean "capaces de responder en el partido, que al final es lo importante”. Después de ver "algunos partidos" del rival, el técnico costero advertía que “es un equipo que viene de un ascenso, es un equipo que viene de una dinámica muy positiva, con muchísima energía, que de alguna manera le sale todo, que confía en lo que hacen, que el entrenador transmite una idea y ellos lo llevan todo a cabo", añadiendo que "tiene dos o tres planes diferentes de partidos que son capaces de adaptarse a las circunstancias, a los campos y a los contextos”. También ha dicho que cuenta con jugadores “con muchísima energía y que ahora mismo es un equipo que no tiene nada que perder y eso le hace a ese equipo peligrosísimo”. “Todo lo hace bien a nivel táctico, por todo lo que hace bien a nivel de sinergia entre los futbolistas, también físico, que es un equipo con mucho entusiasmo y la verdad que me parece un equipo muy peligroso y muy bien trabajado” analizaba el entrenador costero, que continuaba con los elogios al rival: “Es un equipo que la palabra que lo define es comprometido, muy comprometido, con mucho entusiasmo, muy combativo y bueno, mucha gente lo tilda de un equipo que juega muy directo y yo no estoy de acuerdo, creo que es un equipo que es vertical, pero que tiene mucha calidad en el centro del campo, puede juntar hasta 3 o 4 jugadores de buen toque si los necesitan para atraer y luego correr”.

Adrián Hernández cree que la etiqueta de favorito que se le está colocando al Águilas FC es ficticia: “Yo creo que en una final de este tipo no hay mucho favoritismo, pero evidentemente es normal que piensen que nosotros por bagaje en la categoría, básicamente por bagaje en la categoría de las personas que componemos el equipo, pues que nos citen como favoritos, hay que entenderlo”. “Ese favoritismo puede ser muy poco porcentaje y eso no vale de nada, ser favorito o no, no vale de nada”, poniendo de ejemplo la anterior eliminatoria del Poblense en la que eliminó al Numancia. “Ellos, por ejemplo, se han cargado muchos favoritos durante todo el año y ahora en el play off, por lo tanto, lo asumimos, pero yo sé que no vale para nada, entiendo que también quitarse esa presión es positivo, pero los dos sabemos que el partido está muy igualado, es una eliminatoria muy igualada, lo sabe su entrenador, lo sé yo, lo sabe su cuerpo técnico y lo sabemos los jugadores de ambos equipos”, terminando diciendo que en el vestuario hay “confianza cero". "Sabemos la dificultad del partido”.

El entrenador reconoce que “llegamos en uno de los mejores momentos a nivel colectivo e individual. A algunos jugadores que le faltan en ese punto de ritmo, pero a nivel colectivo sí, creo que llegamos muy bien”, incidiendo que “ahora mismo el equipo llega bien porque hemos gestionado esas cargas y bueno, a ver si somos capaces” en una final con una presión a la que según Hernández están acostumbrados durante la temporada. “Es una presión extra que hemos llevado nosotros durante toda la liga prácticamente y ahora nos hemos adaptado”.

Un partido que se va disputar al mediodía con temperatura de verano, lo que puede ser un hándicap “será un dato a tener en cuenta, sin lugar a ninguna duda, nosotros no estamos muy acostumbrados a esa hora porque siempre entrenamos más de mañana y eso hace que los horarios sean diferentes. No es lo mismo empezar a entrenar a las 9 de la mañana que a las 12 cuando se va a jugar el partido”, dijo, insistiendo que “no hay ninguna excusa”

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El entrenador costero se ha mostrado agradecido con la afición por el ambiente que ha creado está temporada en el Centenario El Rubial, a quienes ha pedido que “necesitamos que jueguen el partido, necesitamos que nos apoyen en los momentos malos". "Necesitamos que cada uno de los futbolistas, cada uno de los miembros del staff técnico no den su 100%, sino que den su 150%”, insistió. “Yo voy a poner de mi parte y mi mejor aliado es la afición”, reconociendo que en el vestuario sin conscientes de la ilusión que han creado en la ciudad. “Ellos son conscientes, era uno de los objetivos que me había marcado y poco a poco lo vamos consiguiendo”. “Hemos conseguido lo máximo que podíamos en el corto periodo de tiempo que estamos. Hay que seguir mejorando y sobre todo a ver si le podemos brindar un ascenso a una afición después de problemas económicos como en el antiguo Águilas, ha venido Alfonso, ha reflotado del club y ahora a ver si conseguimos llevarlo a solamente un peldaño del club profesional”. “Sobre todo, estamos todos con la mente fría y el corazón caliente para dar nuestro mejor de sí”, terminaba manifestando Adrián Hernández.