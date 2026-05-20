El UCAM Murcia permite renovar el abono al precio de la pasada temporada por su 40 aniversario

El UCAM Murcia CB ha lanzado una promoción especial con motivo de su 40 aniversario que permitirá a sus abonados renovar su carné para la temporada 2026-27 al mismo precio de la pasada campaña. La iniciativa, catalogada como una 'pre-campaña' de abonos, arranca este mismo miércoles y estará vigente hasta que el conjunto universitario dispute su último partido del play off de la Liga Endesa de la presente temporada.

Se trata de la tercera ocasión que desde el club murciano se mantienen los precios del carné y, además, también podrán adquirir sus abonos las nuevas altas durante esta promoción.

Bajo el lema 'ETERNO', claim que ha acompañado al club durante todo el curso, la entidad quiere prolongar el vínculo con su masa social ofreciendo tanto a los abonados actuales como a las nuevas altas la posibilidad de asegurar su abono con las condiciones de la temporada anterior.

Los abonos adultos estarán disponibles desde 170 euros hasta 500 euros e incluirán los partidos de la fase regular de la Liga Endesa, la fase de grupos de la competición europea y la Liga U22 completa, además de varios descuentos en merchandising, viajes y promociones del club durante el curso. No obstnate, el UCAM Murcia también se reserva el derecho a poder establecer dos días del club durante la temporada.

Eso sí, se mantienen las cuatro invitaciones para abonados durante el año, que podrán utilizarse en uno o varios partidos, "siempre que no estén catalogados como premium y de acuerdo al cupo fijado por el club según aforo y rival", según indica en el comunicado.

Los abonados, que contarán con el precio del abono 'congelado' tan solo en la primera parte de la promoción de esta 'pre-campaña', tendrán reservado su asiento hasta el 1 de julio de 2026. Para conservarlo no será necesario abonar el importe completo, ya que bastará con depositar una señal antes de la fecha indicada para mantener la localidad y quedar vinculado al precio de renovación.

A través de la página web oficial del club, y desde la plataforma compralaentrada, se gesitionará la reserva del abono. Desde este miércoles estará habilitado para gestionar renovaciones y nuevas altas. Además, se ofrecerá la opción de poder pagar el abono a plazos, aunque deberá estar completamente pagado antes del inicio de las competiciones.

Listado de precios para la renovación durante la 'pre-campaña de abonados' del UCAM Murcia. / UCAM Murcia CB

La barrera de los 6.000 abonados

"Hace dos temporadas queríamos superar el techo histórico de los cinco mil abonados y estamos superándolo con abonos de pago, con abono efectivos entre seguidores y patrocinadores, y la verdad que nos encantaría poder llegar a la cifra de los 6.000 carnés. Además, si lo conseguimos, no podríamos vender más debido al margen de entradas y compromisos que se deberían vender. Los aficionados siempre superan nuestras expectativas y esa posibilidad la tenemos contemplada", remarcó José Miguel Garrido, director comercial y marketing del UCAM Murcia, durante su encuentro con los medios.

Jonah Radebaugh, capitán del UCAM Murcia, tras anotar 20 puntos ante el Básquet Girona. / Juan Carlos Caval

Un incremento del 10% para el próximo curso

Además, Garrido también desveló que el precio de los abonos del UCAM Murcia para la 2026-2027 fuera de esta 'pre-campaña' se incrementarán en torno a un 10% de cara a la temporada que viene, dependiendo de cada sector del pabellón.

Las entradas para el play off en el Palacio

Por otro lado, los abonados del UCAM Murcia deberán pasar por taquilla en las eliminatorias del play off por el título de la ACB, que arrancarán el próximo 2 de junio. El conjunto universitario, a falta de dos jornadas para concluir la liga regular, se encuentra peleando por ser cabeza de serie y contar así con el factor cancha a su favor, lo que puede suponer que los partidos de 'desempate' en cuartos de final y semifinales se disputen en el Palacio de los Deportes. Todos los seguidores deberán retirar su localidad, de la que aún se desconoce el precio.

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David DeJulius, base del UCAM Murcia, saludando a los seguidores universitarios en el Palacio. / Israel Sánchez

"Este aspecto irá en función de cómo terminamos, porque todavía quedan dos partidos y todavía no sabemos si seremos cabezas de serie o no. No es lo mismo jugar en la primera eliminatoria uno o dos partidos en casa, entonces decidiremos en función de eso. Tenemos una idea avanzada, pero no podemos comunicarla oficialmente hasta que no lo sepamos", explicó Garrido.