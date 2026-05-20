Baloncesto
El UCAM Murcia estará dos días sin conocer su puesto final ni el rival en cuartos de final
El equipo murciano jugará en casa el viernes 29 y hasta el domingo 31, que se disputará un Barça-Valencia, deberá estar pendiente, como ya le ocurrió en la Copa del Rey
El UCAM Murcia CB jugará el viernes 29 el último partido de la liga regular. Eso es inamovible pese a que dos días después, el domingo 31 a las siete de la tarde, se disputará un Barça-Valencia donde puede haber mucho en juego. Por tanto, los universitarios no conocerán cuando acabe su último choque en casa frente al Hiopos Lleida, ni el puesto que ocuparán en la clasificación final ni el rival en los play off por el título, donde debutarán el martes 2 o el miércoles 3 de junio. La clasificación del conjunto valenciano para la Final Four de la Euroliga, que se disputa este fin de semana, ha provocado esta alteración de la programación de los partidos. De hecho, ese encuentro entre los azulgranas y los de Pedro Martínez corresponde a la jornada de este próximo fin de semana, en la que el UCAM visita el domingo (12:30 horas) al Casademont Zaragoza.
Será la segunda ocasión esta temporada en la que los universitarios tendrán que esperar para conocer a un rival. Ya les ocurrió en la Copa del Rey de Valencia, donde tuvieron que esperar a que se disputara dos semanas después un Gran Canaria-Baskonia. De hecho, hasta el sorteo se celebró con interrogantes. Lo que ha provocado lógicas suspicacias en esta ocasión es que, dependiendo de cómo esté la clasificación a falta de ese partido, el Barça y el Valencia podrían ‘elegir’ rival en los cuartos de final, que se resolverán en la primera semana de junio. La ventaja que tendrá el UCAM Murcia es que podrá preparar con más tiempo el play off de cuartos de final, donde en caso de acabar cuarto o quinto jugará el martes día 2, y si es segundo o tercero, el miércoles 3 de junio en el Palacio de los Deportes.
Así está la clasificación de la Liga ACB
- Crónica de una moción anunciada: Salinas y Sánchez del Álamo se suman a MC, PSOE y Sí Cartagena para arrebatarle el bastón a Arroyo
- La cuenca del Segura duplica sus reservas y alcanza su mejor nivel hídrico en más de una década
- Los hijos de la mujer que murió atropellada por su esposo en Beniaján acusan a su padre: 'No fue un accidente, fue un asesinato
- Apuñalan a un joven de 18 años para robarle en la puerta de su casa en Las Torres de Cotillas
- Mercadona abrirá su nuevo supermercado en Cartagena el 1 de junio en Cabo de Palos
- El fenómeno que arrasa en Japón llega a Murcia con una tienda llena de máquinas de gancho y cubierta de neón
- La campaña contra las motos de agua gana fuerza en el Mar Menor
- Luto en Abarán por la muerte de la concejala Luisa Fernández