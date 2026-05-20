El UCAM Murcia estará dos días sin conocer su puesto final ni el rival en cuartos de final

El UCAM Murcia CB jugará el viernes 29 el último partido de la liga regular. Eso es inamovible pese a que dos días después, el domingo 31 a las siete de la tarde, se disputará un Barça-Valencia donde puede haber mucho en juego. Por tanto, los universitarios no conocerán cuando acabe su último choque en casa frente al Hiopos Lleida, ni el puesto que ocuparán en la clasificación final ni el rival en los play off por el título, donde debutarán el martes 2 o el miércoles 3 de junio. La clasificación del conjunto valenciano para la Final Four de la Euroliga, que se disputa este fin de semana, ha provocado esta alteración de la programación de los partidos. De hecho, ese encuentro entre los azulgranas y los de Pedro Martínez corresponde a la jornada de este próximo fin de semana, en la que el UCAM visita el domingo (12:30 horas) al Casademont Zaragoza.

Los jugadores del UCAM Murcia, celebrando la victoria número 23 de la temporada, que llegó ante el Unicaja. | ISRAEL SÁNCHEZ / Israel Sánchez

Será la segunda ocasión esta temporada en la que los universitarios tendrán que esperar para conocer a un rival. Ya les ocurrió en la Copa del Rey de Valencia, donde tuvieron que esperar a que se disputara dos semanas después un Gran Canaria-Baskonia. De hecho, hasta el sorteo se celebró con interrogantes. Lo que ha provocado lógicas suspicacias en esta ocasión es que, dependiendo de cómo esté la clasificación a falta de ese partido, el Barça y el Valencia podrían ‘elegir’ rival en los cuartos de final, que se resolverán en la primera semana de junio. La ventaja que tendrá el UCAM Murcia es que podrá preparar con más tiempo el play off de cuartos de final, donde en caso de acabar cuarto o quinto jugará el martes día 2, y si es segundo o tercero, el miércoles 3 de junio en el Palacio de los Deportes.