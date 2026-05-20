¿Es posible la machada? Las cuentas de DeJulius para ser el máximo anotador de la ACB

Hay varias carreras abiertas en este sprint final de temporada en la Liga Endesa, y en dos de ellas está inmerso el UCAM Murcia. Por un lado está la lucha por ser cabeza de serie y el segundo puesto de liga regular, plaza que ocupan actualmente los universitarios a la espera que de que el Valencia Basket recupere el partido que tiene aplazado contra el Casademont Zaragoza. Y por otro está una pugna individual, un duelo de anotadores compulsivos donde ya solo dos jugadores tienen opciones de conseguir el primer puesto.

DeJulius busca una remontada épica ante Luwawu-Cabarrot

Uno es el base murcianista David DeJulius, una de las grandes sensaciones en la ACB esta campaña. De hecho, está en boca de todos de cara al próximo curso. Ya se le ha relacionado con cuatros equipos, aunque la única realidad es que ahora mismo solo tiene compromiso con su actual club por ese más uno que firmó en su contrato el pasado verano. Y por otro está el alero del Kosner Baskonia Timothé Luwawu-Cabarrot, francés de 31 años que disputa su segunda temporada en España, en la que se ha convertido en un jugador capital en los esquemas de Paolo Galbiati. Por cierto, un triple suyo casi sobre la bocina provocó que el UCAM perdiera el average ante los vitorianos el pasado jueves en un choque donde el galo se fue hasta los 25 puntos.

3 partidos con más de 30

DeJulius ha jugado esta campaña 32 partidos, dos más que su rival en la lucha por ser el máximo anotador de la mejor liga de Europa. En los mismos ha producido una media de 17,9 puntos. El estadounidense ha superado en tres ocasiones esta temporada los 30 puntos, y en 13 de los 32 encuentros, un 40%, ha anotado 20 o más -su récord está 35 contra el Manresa en el Nou Congost-. Para encontrar el último choque donde no estuvo en dobles dígitos de anotación, hay que remontarse a la decimocuarta jornada en la derrota en la pista del Gran Canaria, donde se quedó en 8. Desde entonces, su aportación mínima ha sido de 10 puntos en la victoria en la pista del Río Breogán.

Sus porcentajes de tiro son notables. Destacan especialmente los de tiros libres (80,3%) y triples (38%). Además, recibe una media de 3,72 faltas por encuentro, que le han llevado a la línea en 111 ocasiones. Pero su influencia en el juego de los de Sito Alonso va más allá por lo que genera para su compañeros. Reparte una media de 4,3 asistencias y ha estado en dos ocasiones en dobles dígitos en pases de canasta, estableciendo su récord personal con 12 ante el Real Madrid. En defensa su trabajo está fuertemente condicionado por el desgaste ofensivo, pero su capacidad física le permite aguantar bien los contactos y los bloqueos directos. Y pese a ello también aporta 1,8 rebotes y 0,8 recuperaciones.

Devontae Cacok y David DeJulius, del UCAM Murcia, con la camiseta tributo a Randy Owens en el Palacio. / Juan Carlos Caval

Infalible en los tiros libres

Timothé Luwawu-Cabarrot, el rival de DeJulius en la carrera por el número uno en anotación, tiene mucha más experiencia que el murcianista -tiene 31 años-. Entre 2016 y 2022 jugó 343 partidos en la NBA, a la que llegó desde el Mega Mis serbio, el mismo en el que jugó Dylan Ennis una campaña después, por lo que no llegaron a coincidir. Philadelphia, Oklahoma, Chicago, Brooklyn y Atlanta fueron las franquicias por las que pasó. El año pasado, tras pasar por el Armani Milán y el Asvel francés, llegó al Baskonia, donde con Pablo Laso se quedó en 11,4 puntos por partido. Pero su rendimiento este curso ha crecido notablemente. En 30 partidos, a una media de 23:06 minutos, se ha ido hasta los 18,5 puntos de media en ACB, 18,2 en Euroliga, con 14 partidos con 20 o más en la competición española. Su tope, al igual que DeJulius, fue ante el Manresa, aunque en el caso del francés, fueron 27 puntos los que anotó.

Su porcentaje en el tiro de tres es ligeramente mejor que el del murcianista (39,3%), pero donde es casi infalible es desde la línea de personal, donde presente un excelente 89,7%. Llegó a forzar ocho faltas ante La Laguna Tenerife y ha ido a la línea de tiros libres en 156 ocasiones, en las que solo ha fallado 14 lanzamientos. Hasta en cuatro ocasiones ha logrado un 9 de 9 en este apartado. Luwawu-Cabarrot, además, aporta 3,7 rebotes y 1,8 asistencias, y se ha convertido también en un referente defensivo, destacando en esta faceta la actuación que firmó en la final de la Copa del Rey que el Baskonia ganó al Real Madrid.

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¿Es posible la remontada?

Remontar la desventaja que tiene DeJulius con respecto a Luwawu-Cabarrot es complicado en solo dos jornadas. Bien es cierto que los rivales a los que se enfrentan los universitarios son de un nivel inferior a los de los baskonistas, a los que les queda medirse al Real Madrid y al Unicaja en Málaga. Pero si en ambos duelos el francés logra mantener su promedio actual, es decir, anotar 36 entre los dos para dejarlo en los 18,5 actuales, DeJulius debería sumar ante el Casademont Zaragoza y el Hiopos Lleida 58 puntos, es decir, 29 en cada uno. Evidentemente, si Luwawu-Cabarrot reduce sus números, las opciones de tener el UCAM Murcia al máximo anotador de la liga regular, crecerán.