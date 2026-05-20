Pedro León, el primer gran adiós sobre el césped de Nueva Condomina

La Nueva Condomina no era el escenario soñado por Pedro León para su despedida. Era La Redonda. Así lo imaginó hace apenas un año, cuando decidió prolongar su carrera deportiva una temporada más en busca de un ansiado retorno al fútbol profesional que se le sigue resistiendo al Real Murcia. Con ese objetivo regresaba a casa el muleño en el verano de 2022. Pero si el club grana vuelve algún día a la Segunda División, no lo hará con Pedro León sobre el terreno de juego.

Porque este domingo, a las 18.00 horas frente al Eldense, pondrá el punto y final a 21 años de trayectoria. Pedro León no podrá colgar las botas en la Plaza Circular, como tantas noches habrá visualizado, pero sí que podrá hacerlo en su estadio. Un estadio que pisó por primera vez con la camiseta grana durante su inauguración, en el año 2006, y que podrá otorgarle un cálido y emotivo adiós desde las butacas a ras de césped.

Porque el murcianismo sí que ha dicho adiós a grandes referentes a lo largo de los años, pero casi nunca de esta manera. En muchos casos, las retiradas llegaron en silencio, sin homenaje previo y sin que la grada supiera que estaba asistiendo a la última función de uno de los suyos. Futbolistas como Richi o Acciari, también dos de los capitanes más queridos de la historia reciente del club, comunicaron su retirada semanas después de haber disputado sus últimos minutos con la camiseta del Real Murcia. No hubo una última ovación ni un partido convertido en homenaje.

Pedro León, del Real Murcia, celebrando un gol la pasada temporada en la Nueva Condomina. / ISRAEL SANCHEZ

Por eso, el de Pedro León será el primer gran adiós que acoja este estadio. Tanto los aficionados que vieron sus primeros goles en La Condomina allá por 2004 y 2005, como los más jóvenes que tan solo han podido contemplar esta segunda etapa, podrán despedir sobre el terreno de juego a uno de los futbolistas de la Región con más talento y peso simbólico que han pasado por Nueva Condomina.

En 2007 consiguió el ascenso a Primera División con el Real Murcia, último logrado hasta la fecha, pero ese mismo verano se marchó al Levante. Desde entonces encadenó 13 temporadas consecutivas en Primera División, pasando también por el Valladolid, Real Madrid, Getafe y Eibar, donde tuvo que lidiar también con las lesiones durante su etapa en el equipo vasco.

Pedro León con Agustín Ramos y Manolo Molina tras confirmarse en 2022 su regreso al Real Murcia. / Real Murcia

El Real Murcia, a través de sus canales oficiales, comunicó que Pedro León ofrecerá esta una rueda de prensa en el estadio murcianista a las 18.00 horas, donde está previsto que el muleño comunique su decisión y sus planes futuros una vez que anuncie su retirada, ya que se espera que a partir de la próxima temporada ejerza de presidente del Real Murcia, una noticia que ya filtró Felipe Moreno el pasado mes de abril. Ya para el domingo, tras el partido ante un Eldense que consiguió el ascenso a Segunda División el pasado fin de semana, se llevará a cabo todo el acto de despedida.

Las despedidas de Acciari o Richi

Un adiós diferente a los de Acciari o Richi, quienes afrontaron sus últimos partidos sin la confirmación para sus aficionados de que iba a ser el último. El madrileño Ricardo Pérez de Zabalza que, en la 2006-2007 junto a un joven Pedro León, también consiguió el ascenso a Primera que se sumaba al logrado en 2003. Al igual que jugador muleño, y tras dos años en el Tenerife, no dudó en remangarse y bajar al barro de la tercera categoría en el verano de 2010, con el fatídico descenso de Montilivi, para formar parte y liderar la plantilla que firmó el ascenso exprés a Segunda un año más tarde.

Richi, durante la temporada 2010-2011 en Segunda B. / Gloria Nicolás

Con el regreso a Segunda, Richi colgó las botas en julio de 2012. Casi un mes más tarde del último partido disputado, precisamente el 2 de junio de ese año frente al Girona. Aunque, en un principio, continuó ligado al club como "parte del proyecto de la futura ciudad deportiva", según se informó en el comunicado.

José Luis Acciari también colgó las botas desde la frialdad de una sala de prensa en el verano de 2015 después de regresar al club grana en ese mismo 2012, cuando salió Richi, tras su paso por el Elche y Girona. Una vuelta esperada e ilusionante para intentar volver a Primera, y que estuvo cerca, con el play off disputado en 2014 ante el Córdoba.

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José Luis Acciari durante la rueda de prensa en su despedida. / Juan Caballero

Sin embargo, ese mismo verano se vivió el dramático descenso administrativo. Acciari no solo se puso al frente de un vestuario que a escasos días para competir en Segunda B apenas tenía efectivos, sino también en la primera fila de las protestas que se llevaron a cabo durante esas semanas. Un año más tarde, y también semanas después de su último partido ante el Hércules en el play off por el ascenso el 30 de mayo de 2015, colgó las botas para pasar a ser entrenador del Imperial.