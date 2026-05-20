El FC Cartagena se juega el play off ante el equipo más en forma del grupo

La última jornada de la Liga en el grupo II de la Primera Federación depara al FC Cartagena un escollo de primer orden. Aunque la necesidad de ganar ya convierte cualquier rival en un obstáculo mayúsculo, el que aguarda este sábado a las 18:30 horas (La 7TV) en el Estadio Cartagonova reviste una dimensión especial.

El Betis Deportivo no es un rival al uso, ni un equipo que llegue a cumplir el expediente de una temporada sin rumbo. Todo lo contrario. Si se atiende a los números del último mes de competición, el filial bético es el conjunto más en forma de toda la categoría. En las últimas cinco jornadas ha acumulado 12 puntos de los 15 posibles, con un saldo de goles a favor de más cuatro en ese tramo, lo que le convierte en el equipo más sólido y efectivo de este tramo decisivo del campeonato. El Betis Deportivo llegó a parecer prácticamente sentenciado al descenso hace apenas unas semanas.

Sin embargo, este arreón final de campeonato ha resucitado sus opciones de salvación y le permite plantarse en la última jornada con vida y con la moral de un equipo que ha ganado en escenarios como la Nueva Condomina. Llega tras despachar con autoridad por 3-0 al Tarazona, un rival directo. El equipo que dirige desde hace varias semanas Dani Fragoso, exjugador del Ciudad de Murcia, encontró en el técnico andaluz, que había hecho un gran labor en el juvenil de División de Honor, el revulsivo que necesitaba. Desde que tomó las riendas del filial verdiblanco, el equipo se ha transformado.

Pablo García y Morante, las estrellas

Si hay un nombre propio que los técnicos albinegros tienen marcado en rojo en la pizarra esta semana, ese es el de Pablo García. El futbolista, internacional con las categorías inferiores de la selección española, representa el principal peligro ofensivo de un equipo que en él tiene a su referente más desequilibrante. Pablo García ya ha acumulado experiencia en Primera División y eso se nota en su capacidad para asociarse en espacios reducidos y su determinación en los momentos decisivos. La defensa albinegra tendrá que prestarle una atención especial y constante, porque cuando Pablo García encuentra espacios entre líneas o recibe de cara, las consecuencias pueden ser letales.

Pablo García, del Betis Deportivo, ante el Real Murcia. / Juan Carlos Caval

Junto a Pablo García, hay otro nombre que ha eclipsado el foco mediático en los últimos compases del campeonato: Morante. El joven atacante, que con tan solo 18 años ya se mueve con una soltura y una madurez que asombran, ha dado un salto de calidad en las últimas semanas que lo ha colocado en el radar no ya del filial, sino de toda la entidad bética. Lleva 14 goles y 5 asistencias en la temporada, unas cifras sobresalientes para un futbolista de su edad, y su actuación ante el Tarazona, con un doblete, quizás su carta de presentación más brillante.

Una plantilla plagada de talento

Pero el Betis Deportivo no se reduce a dos nombres. En el centro del campo destaca la figura de Iván Corralejo, el mediapunta de 19 años cuya calidad excelsa está siendo una de las grandes revelaciones del grupo II este curso. Su capacidad para generar juego entre líneas y conectar con los efectivos ofensivos lo convierten en una pieza clave del engranaje ideado por Dani Fragoso. En la línea defensiva, el lateral derecho Masqué es uno de los jugadores más destacados de un bloque que ha ganado en consistencia y fiabilidad. Y entre los nombres que atraen la atención del aficionado se encuentra también Eliyad Zidane, hijo del mítico Zinedine Zidane, que forma parte de una plantilla con un pedigrí y un potencial que trasciende ampliamente lo que cabría esperar de un filial con problemas de clasificación.

Una jugada del partido entre el Real Murcia y el Betis Deportivo / Juan Carlos Caval

Iñigo Vélez espera recuperar efectivos

En el otro lado del campo, el técnico del FC Cartagena, Íñigo Vélez, ha pasado esta semana pendiente de la enfermería, a la espera de que varios efectivos de la plantilla albinegra puedan llegar en condiciones óptimas a este partido trascendental. Las bajas han condicionado las últimas semanas del conjunto cartagenerista, que llega a esta cita tras la decepción de la derrota en Can Misses, pero con la moral intacta y la convicción de que el Cartagonova puede ser este sábado el escenario de una remontada histórica. Para ello, Vélez necesita la mayor cantidad de recursos posibles sobre el césped.

Los jugadores del FC Cartagena celebran un gol en el estadio Cartagonova. / Iván Urquízar

En principio, tanto Larrea como Aridane estarán disponibles para el decisivo duelo. Podrá contar con Rubén Serrano ya recuperado, además de Kevin Sánchez, que vuelve tras cumplir ciclo, al igual que Fidalgo. Las dudas están en Jean Jules y Marc Jurado, que siguen en la fase final de su recuperación. Nil Jiménez y Chiki están descartados para el duelo decisivo.

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Recuperar efectivos no es solo una cuestión numérica: en un encuentro de esta exigencia, contra un rival tan en forma, cada jugador disponible puede ser determinante. El Cartagena sabe lo que se juega y el técnico espera no tener que tirar del filial para completar la convocatoria.