Emotiva despedida de Andrés Carrasco del Lorca Deportiva

La dirección técnica del Lorca Deportiva encabezada por David Navarro, Peki, ya ha empezado a hablar con numerosos jugadores con el fin de llegar a un acuerdo con ellos sobre todo con los que no van a continuar.

Por el momento, un total de cinco ya es público que no vestirán de blanquiazul la próxima campaña al menos la del club lorquino.

El más significativo es el del delantero Andrés Carrasco, autor de ciento cincuenta goles en las tres etapas que militado en equipos de Lorca. Curiosamente, Carrasco solo ha marcado un gol en la presente campaña, pero fue el que supuso la salvación matemática del Lorca Deportiva, ante el Yeclano.

Carrasco ha querido despedirse con un emotivo vídeo de unos tres minutos y medio donde dice que “ha llegado el día que nunca hubiera querido que llegase. Algunos pensáis que sois vosotros los que me debéis algo a mí. No es así, todo lo contrario. Defender la camiseta de este club es un orgullo sea en la categoría que sea. Me hubiera gustado seguir compitiendo con este club, no haya nada que me motive más, pero las circunstancias mandan. Han sido tres etapas maravillosas, siete años en los que hemos vivido todo tipo de emociones. Me voy orgulloso de haber logrado el objetivo con este club”.

El centrocampista Dani Albiar fue importante en el ascenso a Segunda RFEF, pero ha tenido escasos minutos en la temporada que acaba de finalizar. No continuará.

Uno de los jugadores de los que se esperaba mucho másy ha sido una de las grandes decepciones es Juanma Acevedo. Con sobrada experiencia en esta categoría, tampoco ha aportado nada y ha estado lesionado bastantes veces. El Lorca Deportiva ya ha anunciado que no seguirá.

El extremo Gabri llegó en el mercado de invierno de la pasada temporada siendo un pilar en el ascenso de categoría, pero en la presente ha aparecido con cuentagotas. Tampoco va a seguir.

Una de las grandes decepciones ha sido el lorquino Juan Hernández, único jugador del plantel que ha llegado a jugar en Primera División. Pero solo ha marcado un gol y de penalti. No ha aportado nada. Lesionado en varias ocasiones. No ha tenido continuidad. Tampoco va a seguir.

No serán los únicos. Siguen las negociaciones.

Los que si continúan además del técnico, el aguileño Sebas López, son, Naranjo, Alex Peque, Willy, Alvaro Martínez y Jaime Escobar.

Está a punto de cerrarse la renovación del capitán Sergi Monteverde. Los técnicos están intentando que el joven Adri Heredia siga una temporada más, cedido por el Granada.

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En los próximo días, el club lorquino irá anunciando más salidas y alguna llegada.