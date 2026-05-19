El UCAM Murcia, en la lucha más igualada por el segundo puesto del siglo XXI

Nunca en el siglo XXI en la Liga ACB se había llegado a dos jornadas del final de la temporada regular con una lucha tan cerrada por la segunda plaza de la clasificación. Nunca tres equipos, que serán cuatro si el Valencia Basket gana su partido aplazado en la pista del Casademont Zaragoza el próximo miércoles 26 de mayo, se habían presentado en este punto de la campaña igualados a victorias. La tónica general en otros cursos era que el primer y el segundo puesto estaban ya adjudicados. Casi siempre ha sido, pero hay excepciones, como en la 2025-2026. Y la culpa de ello la tiene el sorprendente UCAM Murcia CB, el invitado inesperado, el ‘outsiders’ que se ha sentado a la mesa de los grandes de la competición, a los que ha mirado a la cara y ha derrotado, al menos una vez, en las treinta y dos jornadas ya disputadas.

Para encontrar un caso similar al que se están viviendo en la actualidad hay que remontarse hasta 2017. A dos encuentros del final en una liga de 17 equipos, el Real Madrid era líder con 23, seguido por el Valencia (22), Barcelona y Baskonia (21), y Unicaja, Tenerife y Gran Canaria (20). Los blancos terminaron proclamándose campeones, y los vitorianos, empatados a 23 con los valencianos, aunque con mejor average. En la cuarta plaza también se dio un triple empate a 22 entre Unicaja, Tenerife y Barcelona, que acabaron por este orden.

David DeJulius, en el partido UCAM Murcia-Unicaja Málaga / Israel Sánchez

Otro precedente marcado por la igualdad se dio en la temporada 2007-2008. Con el Real Madrid ya campeón de la fase regular, Joventut y Barcelona se presentaron a dos jornadas de la conclusión con 23 triunfos. Más atrás estaba el Baskonia (21), y quinto era el Valencia (20). Al final, la Penya acabó segunda con 25, una más que el Barça, y con tres de renta sobre el Baskonia y el Valencia.

A su vez, en la campaña 2005-2006, en la jornada 32 solo había una diferencia de dos triunfos entre el primero, que era el Unicaja (24), y el cuarto, el Joventut (22). Quinto era el Gran Canaria (20) en una campaña donde el Real Madrid era en ese momento sexto (18). Al final, los malagueños se proclamaron campeones de la fase regular con una victoria más que el Baskonia (25), mientras que los puestos de cabeza de serie los completaron el Barcelona (24) y el DKV Joventut (23).

En los casos más recientes no ha existido tanta igualdad. El pasado curso dos equipos llegaron a las dos jornadas finales con opciones de alcanzar la segunda posición. Y fue el Valencia Basket, que estaba a dos de La Laguna Tenerife, el que finalmente terminó logrando el subcampeonato. En la 33 asestó a los tiñerfeños el golpe casi definitivo al vencer a domicilio, para en la 34 superar en casa al Río Breogán, mientras que los de Txus Vidorreta caían fuera contra el Baxi Manresa.

Antes, en la 23-24, cuando el UCAM Murcia acabó quinto la fase regular, su mejor clasificación de la historia, se dio un importante corte ya en la jornada 32, donde el Unicaja era segundo con 26, y el Barça, tercero con 22. Los universitarios adelantaron en esas dos jornadas finales a Gran Canaria y Tenerife, con los que estaban empatados a 20, y los malagueños se quedaron igualados con los blancos en la primera plaza, pero con el average particular ganado. Los azulgranas mantuvieron la tercera plaza, y el Valencia concluyó cuarto.

Jaylen Hands lanza a canasta en el UCAM Murcia-Unicaja Málaga / Israel Sánchez

A esperar hasta el día 31

Al UCAM Murcia le quedan ahora dos jornadas de infarto, donde ni logrando un pleno tiene garantizada la segunda plaza actual. Eso sí, por los averages y dado que hay un enfrentamiento directo entre implicados, un Barça-Valencia, que se jugará el 31 de mayo, es decir, dos días después del final de la liga regular -tendrá que esperar hasta ese momento para conocer su puesto final-, tiene virtualmente asegurado ser cabeza de serie. Pero el peligro llegar desde el conjunto valenciano, que este fin de semana disputa la Final Four de la Euroliga, que tiene que disputar aún tres partidos y tiene ganado el average. En caso de un cuádruple empate, el UCAM acabaría en la tercera plaza, lo mismo que si de da un triple con el Barcelona y el Valencia en la ecuación. En cualquier caso, restan dos encuentros donde se pueden dar muchas situaciones y dar un vuelco la clasificación.

Gonzalo García de Vitoria, nuevo entrenador del Casademont Zaragoza / Esther Casas/ACB Photo

Cambios en el próximo rival

El Casademont Zaragoza se juega mucho el próximo domingo en el pabellón Príncipe Felipe (12:30 horas, DAZN) ante el UCAM Murcia CB. Nada más y nada menos que seguir en la lucha por la permanencia. Y para buscar un revulsivo antes los universitarios, ha decidido cambiar de entrenador. Es decir, que en el banquillo se sentará el tercer técnico del curso. Apostó el pasado verano por Jesús Ramírez, un catalán que solo logró 6 victorias en 20 jornadas. Le sustituyó un veterano como Joan Plaza, que unas semanas antes había sido despedido del MoraBanc Andorra, rival directo en la lucha por evitar el descenso con los maños. Y tras 11 partidos y solo 3 triunfos, el club, que tiene como director deportivo al ex del UCAM Pedro Llompart, ha decidido dar un golpe de timón cuando le restan tres encuentros: UCAM Murcia este domingo, Valencia Basket el próximo miércoles -ambos en casa-, y Río Breogán el viernes 29 fuera de casa. El sustituto ya estaba en la casa, el bilbaíno Gonzalo García de Vitoria, quien había sido ayudante de los dos anteriores. Con 55 años de edad, tiene una amplia experiencia en la segunda categoría del baloncesto español, donde ha dirigido a equipos como Autocid Burgos, Melilla, Ourense y Lucentum Alicante. El curso pasado fue técnico del Baloncesto Sevilla que eliminó al FC Cartagena CB en los cuartos de final y que finalmente logró el ascenso, aunque se quedó sin poder ocupar la plaza por deudas. También fue ayudante de Vidorreta en el Tenerife. Él tendrá la misión de salvar a los maños. «Tenemos que intentar cambiar la cara, ver una cara nueva, una mentalidad distinta y organizar roles. No voy a hacer cosas mágicas, pero estamos a tiempo de lograr la salvación», dijo ayer en su presentación.

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El cambio de técnico no ha sido la única decisión tomada por el club en las últimas horas. También ha tomado la determinación de prescindir de un jugador, Isaiah Washington, que llegó en enero para suplir la baja de Trae Bell-Haynes, quien ya jugó 22 minutos en la derrota ante el Baxi Manresa.