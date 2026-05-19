Atletismo
El UCAM Cartagena luchará por el ascenso a División de Honor
El club cartagenero certifica su pase a la fase final con un segundo puesto en Madrid
El UCAM Atletismo Cartagena luchará por el ascenso a la División de Honor después de firmar una sobresaliente actuación en la segunda jornada de la Liga Joma de Primera, en el Estadio de Vallehermoso de Madrid, donde acabó en segunda posición con 183 puntos, a tan solo dos del Atletismo Alcorcón (185), certificando así su clasificación para la jornada decisiva por el ascenso. El conjunto cartagenero logró cinco victorias individuales gracias a Raúl Martínez Ruiz, en 400 metros, con 48.31; Víctor Alejandro Requena, en 3.000 metros, con 8:27.74; Guillermo Área Hernández, en salto de altura, con 1,96; André Müller, en lanzamiento de peso, con 17,82; y José David Martínez, en disco, con 43. Además, el relevo 4x100 formado por Jaime Mendoza, Hugo Pérez, Rubén Salinas y Guillermo Rodríguez, se impuso con autoridad gracias a un gran registro de 41:34.
- Las tormentas barren la Región y obligan a activar la alerta amarilla en la Vega del Segura
- Un nuevo boom urbanístico hace crecer el IBI, que será el más alto de la historia
- Las Hijas de la Caridad se despiden del Colegio de 'las monjas' y de Águilas
- Joel Jorquera despierta al Real Murcia de la pesadilla del descenso en Torremolinos
- Rebeca llega para quedarse
- Fallece Joaquín Barberá, referente en la defensa de las personas con discapacidad en la Región
- Más de una docena de ayuntamientos de la Región siguen funcionando con sus presupuestos municipales prorrogados
- Liga Endesa: UCAM Murcia - Unicaja Málaga, en directo