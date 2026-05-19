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El UCAM Cartagena luchará por el ascenso a División de Honor

El club cartagenero certifica su pase a la fase final con un segundo puesto en Madrid

Equipos masculino y femenino del UCAM Atletismo Cartagena

Equipos masculino y femenino del UCAM Atletismo Cartagena / L.O.

La Opinión

La Opinión

El UCAM Atletismo Cartagena luchará por el ascenso a la División de Honor después de firmar una sobresaliente actuación en la segunda jornada de la Liga Joma de Primera, en el Estadio de Vallehermoso de Madrid, donde acabó en segunda posición con 183 puntos, a tan solo dos del Atletismo Alcorcón (185), certificando así su clasificación para la jornada decisiva por el ascenso. El conjunto cartagenero logró cinco victorias individuales gracias a Raúl Martínez Ruiz, en 400 metros, con 48.31; Víctor Alejandro Requena, en 3.000 metros, con 8:27.74; Guillermo Área Hernández, en salto de altura, con 1,96; André Müller, en lanzamiento de peso, con 17,82; y José David Martínez, en disco, con 43. Además, el relevo 4x100 formado por Jaime Mendoza, Hugo Pérez, Rubén Salinas y Guillermo Rodríguez, se impuso con autoridad gracias a un gran registro de 41:34.

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