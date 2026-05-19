Baloncesto
Un subcampeón de liga con el UCAM Murcia, refuerzo del Joventut
El pívot francés Yannis Morin llega al club catalán para sustituir a Ante Tomic
Desde hace tiempo el Asisa Joventut tiene problemas en su juego interior. De hecho, en el encuentro que ganó el UCAM Murcia en Badalona a principios de abril, se encontró con la baja de sus dos ‘cincos’, Ante Tomic y Simon Birgander. El sueco ya reapareció, pero el veterano jugador de Dubrovnik ya no podrá jugar esta temporada por una lesión en los isquiotibiales. Dani Miret, su entrenador, ya dijo el pasado domingo durante el encuentro ante el Real Madrid que “estamos buscando alguien que nos pueda ayudar”. Y la búsqueda ha concluido. El nuevo fichaje es un viejo conocido de la afición murciana, protagonista del subcampeonato de liga en la campaña 2023-2024, el francés Yannis Morin.
El galo llegó al conjunto de Sito Alonso para disputar los play off por las bajas de Birgander y Marko Todorovic. Y tuvo un rápido impacto en el juego del equipo. En los diez encuentros que disputó, promedió 7,4 puntos y 5,7 rebotes, siendo fundamental para eliminar al Valencia Basket y al Unicaja de Málaga. Su mejor partido lo realizó en el segundo de la semifinal frente a los malagueños en el Martín Carpena, con 15 puntos. También el curso pasado estuvo en los play off de la ACB, en ese caso con La Laguna Tenerife, que eliminó al Joventut en cuartos de final y cayó frente al Valencia en semifinales. Su paso fue más discreto, con medias de 16:04 minutos y 4,25 minutos.
Ahora, por tercera campaña consecutiva, vuelve a España para el tramo final. Este mismo miércoles podía debutar con la Penya en la pista del Tenerife en un partido aplazado de la trigésima jornada, y después podrá estar también ante Burgos y Girona. No podrá, sin embargo, disputar los 20 minutos restantes del Joventut-Unicaja que ganan los badaloneses por 20 puntos.
Morin llega a Badalona desde el Toyama Grouses de Japón, donde ha disputado 55 partidos con promedios de 14,6 puntos y 7,4 rebotes. Ahora regresa a España, donde se podría enfrentar al UCAM Murcia en los cuartos de final de la liga.
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