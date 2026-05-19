El Real Murcia-Eldense se mueve al domingo en el adiós de Pedro León

El Real Murcia cerrará finalmente la temporada en Nueva Condomina este domingo a las 18.00 horas y no el sábado, como estaba previsto inicialmente para la última jornada unificada en el grupo II de Primera Federación. El club grana ha anunciado el cambio de horario del encuentro ante el Eldense, ya ascendido a Segunda División al tener amarrada la primera plaza, una modificación posible al no haber ya nada en juego desde el punto de vista clasificatorio para ambos.

No será un encuentro valioso por los tres puntos en juego, pero sí preciado por el aspecto sentimental para el murcianismo al ser el último partido de Pedro León. Y es que el jugador muleño, a sus 39 años de edad, colgará las botas este domingo en Nueva Condomina. Un estadio que pisó por primera vez en 2006 con la camiseta grana, el día de su inauguración, y con el que cerrará el círculo en su carrera profesional tras estas últimas cuatro temporadas en Primera Federación con el Real Murcia.

Pedro León con Agustín Ramos y Manolo Molina tras confirmarse en 2022 su regreso al Real Murcia. / Real Murcia

Un adiós cargado de simbolismo para uno de los jugadores más importantes y queridos que han pasado por el club en las últimas décadas. El Real Murcia certificó matemáticamente la permanencia la pasada jornada, con su victoria ante el Juventud Torremolinos (1-3) y afronta el cierre liguero sin presión competitiva, aunque con la necesidad de ofrecer una última buena imagen después de una temporada decepcionante. El equipo de Curro Torres intentará despedirse con una victoria y brindar un homenaje a la altura de Pedro León.

Será una semana cargada de emociones para el capitán del Real Murcia, ya que para este miércoles, a las 18.00 horas, está fijada una rueda de prensa de despedida ante los medios de comunicación en el estadio, donde el muleño comunicará su decisión y sus planes futuros una vez que cuelgue las botas.

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El filial juega por la mañana

A todo esto hay que añadir que el filial murcianista, el Real Murcia Imperial, disputará su partido de vuelta ante el Mazarrón en la eliminatoria de ascenso a Segunda Federación también el domingo a las 11.00 horas en Nueva Condomina.