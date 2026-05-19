Pedro Léon dice adiós al Real Murcia sin cumplir su último sueño

Pocos aficionados del Real Murcia tendrán ganas de desplazarse el sábado a Nueva Condomina para cerrar una temporada que se ha convertido en una pesadilla, y más después del alivio de sellar la permanencia, pero muchos de esos seguidores murcianistas harán el esfuerzo de acudir al estadio para despedir con honores a Pedro León. No será el adiós que deseaba el muleño como tampoco ha sido la temporada que esperaba cuando el pasado verano decidió retrasar su retirada para intentar poner fin a su carrera con el ascenso del Real Murcia a Segunda División.

Pasando completamente desapercibido, jugando apenas 422 minutos y sufriendo desde el banquillo cada bochorno de los suyos, pronto pudo comprobar el ‘14’ que no iba a poder colgar las botas festejando un ascenso, pronto comprobó que iba a tener que conformarse con no ver al club grana caer a Segunda RFEF.

A Pedro León le ha tocado este año calmar en varias ocasiones el enfado de los aficionados por los malos resultados / ISRAEL SANCHEZ

Fue el pasado sábado cuando el Real Murcia logró por fin sellar la permanencia, y será este sábado, en el cierre liguero, cuando el murcianismo, con el alivio de conservar la categoría, ya pueda dedicarse exclusivamente a despedir por todo lo alto a su capitán, que cuelga las botas a sus 39 años.

Desde este lunes el Real Murcia ya empezó a intentar tocar la fibra del murcianismo a través de las redes sociales. Le viene bien al club grana también esta despedida, porque mientras que los aficionados estén ocupados en homenajear al muleño se evitan pitadas y broncas a los jugadores y al palco después de una temporada mediocre y que pasará a la historia por la cantidad de bochornos acumulados.

Aunque será el sábado cuando comprobemos si el adiós de Pedro León es suficiente para ocultar el enfado o si los aficionados decidirán que hay espacio para las dos cosas, aplaudiendo a su capitán y mostrando su malestar con todo lo demás.

Por ahora, quitando los mensajes en redes sociales del club homenajeando a Pedro León, poco más se conoce de los actos que se llevarán a cabo el sábado para despedirle. Tampoco las peñas han anunciado todavía qué preparan. Lo único que se conoce es que el jugador muleño tiene previsto comparecer este miércoles en rueda de prensa para anunciar oficialmente su adiós y para confirmar que a partir de la próxima temporada ejercerá de presidente del Real Murcia, una noticia que ya filtró Felipe Moreno el pasado mes de abril.

Más de 500 partidos

Se despide Pedro León del fútbol en el Real Murcia, el mismo club que le dio su primera oportunidad. Fue el 15 de enero de 2005 cuando Husillos le hacía debutar con la elástica grana en Segunda División con solo 18 años. Será este sábado 23 de mayo cuando cuelgue las botas con 39 años. 21 años de carrera que empiezan y terminan como murcianista pero que le han llevado a pasar por clubes como el Levante, el Valladolid, el Real Madrid, el Getafe y el Eibar. 21 años de carrera en los que ha jugado 530 partidos, 189 defendiendo la camiseta del Real Murcia, club al que volvía en 2023 para intentar quitarse el sabor amargo de su salida en 2007.

Pedro León celebra un gol con el Real Murcia en la temporada 06-07. / GLORIA NICOLAS

Ni con el ascenso a Primera División, logrado en la 06-07, pudo retener el Real Murcia a su joven estrella. Pese a tener contrato en vigor y a contar una cláusula de rescisión de 5 millones de euros, el atacante de Mula forzó su salida, hasta el punto de llevar a Jesús Samper a aceptar los dos millones de euros que puso sobre la mesa el Levante. Llama la atención de que posteriormente el Real Murcia nunca cobró ese dinero.

De más a menos

Se marchó por la puerta de atrás, pero regresó en 2022 por la puerta grande. Tras el ascenso del Real Murcia a Primera RFEF, Agustín Ramos, entonces presidente grana, se empeñó en convertir al muleño en el galáctico grana para la temporada 2022-2023. Y lo consiguió.

El 12 de julio se confirmaba su fichaje y no tardó el muleño en demostrar su compromiso. En el debut de los granas en Primera RFEF, se convirtió en el líder, marcando hasta 15 goles y siendo elegido el mejor jugador del Grupo II al final de la temporada.

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Pedro León con Agustín Ramos y Manolo Molina tras confirmarse en 2022 su regreso al Real Murcia / Prensa Real Murcia

Pero sus tres temporadas siguientes como grana han tenido más decepciones que alegrías. En la 2023-2024 tuvo que comparecer en rueda de prensa para dar un tirón de orejas a sus compañeros ante la falta de buenos resultados; en la 24-25 vivió con tristeza la eliminación en el play off por parte del Nástic y en esta campaña 25-26, en la que quedó jugando gratis para poder cerrar su carrera con un descenso, ha vivido desde el banquillo como el Real Murcia prácticamente tocaba fondo.