Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Moción de censura CartagenaMicroalgas TóxicasIRPF AgricultoresMuerte concejala AbaránHomenaje a BallestaCalor MurciaMercadona Cabo de Palos
instagramlinkedin

Fútbol sala

El meta Di Fanti ya entrena con el Jimbee Cartagena

Di Fanti, durante un partido con Jaraguá, su antiguo club

Di Fanti, durante un partido con Jaraguá, su antiguo club / Prensa Jaraguá Futsal

La Opinión

La Opinión

El Jimbee Cartagena tiene este fin de semana la Copa del Rey, donde debutará con el conjunto de Duda el meta Adriano José Fanti, quien ayer llegó a la ciudad tras un largo viaje para cubrir la baja del mazarronero Chemi, quien ya no podrá jugar esta temporada. El brasileño tiene 37 años y jugó la pasada campaña en Jaraguá Futsal. El equipo cartagenero se enfrentará este sábado (12:00 horas, Teledeporte) al Valdepeñas en semifinales. La final, en caso de ganar, será el domingo (16:00).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents