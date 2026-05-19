El meta Di Fanti ya entrena con el Jimbee Cartagena

El Jimbee Cartagena tiene este fin de semana la Copa del Rey, donde debutará con el conjunto de Duda el meta Adriano José Fanti, quien ayer llegó a la ciudad tras un largo viaje para cubrir la baja del mazarronero Chemi, quien ya no podrá jugar esta temporada. El brasileño tiene 37 años y jugó la pasada campaña en Jaraguá Futsal. El equipo cartagenero se enfrentará este sábado (12:00 horas, Teledeporte) al Valdepeñas en semifinales. La final, en caso de ganar, será el domingo (16:00).