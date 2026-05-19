El Jimbee Cartagena ya tiene horarios de sus dos primeras batallas por el título liguero

El Jimbee Cartagena ya sabe cuándo y dónde comenzará su camino hacia el tercer título consecutivo de liga. El club rojiblanco conoció este martes los horarios de los dos primeros partidos de la eliminatoria de cuartos de final del play off por el campeonato de Primera División frente a Movistar Inter, uno de los rivales más exigentes del panorama nacional y candidato perenne a todo lo que se dispute.

Pero antes de que llegue ese reto, el conjunto cartagenero tiene una cita ineludible con la gloria. Este fin de semana, entre el sábado 23 y el domingo 24 de mayo, el Jimbee disputará la Final Four de la Copa del Rey, donde llega con la fuerza moral de quien ya ha levantado la Supercopa esta temporada. El objetivo es claro: sumar un segundo título antes de que arranque la pelea por la liga, lo que convertiría las próximas semanas en potencialmente históricas para la ciudad de Cartagena.

Con ese posible trofeo copero todavía en el horizonte, el cuadro dirigido por Duda afrontará el primer asalto del play off liguero el viernes 29 de mayo a las 20:15 horas en el Palacio de los Deportes de Cartagena, un hecho relevante y que no se vivió en ninguno de los dos títulos anteriores al terminar la liga en quinto lugar. Un escenario que se prevé de ambiente eléctrico, con la afición cartagenera empujando desde el primer minuto a los suyos en un partido de máxima exigencia frente a los madrileños de Movistar Inter.

Las imágenes más destacadas del partido entre el Jimbre Cartagena y el Movistar Inter / Loyola Pérez de Villegas

El segundo encuentro de la eliminatoria se disputará el lunes 1 de junio a las 20:00 horas, esta vez en territorio rival, el Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz, feudo tradicional del Inter. Si ninguno de los dos equipos resuelve la eliminatoria en estos dos primeros choques, un hipotético y decisivo tercer partido se jugaría entre el miércoles 3 y el jueves 4 de junio en Cartagena.

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El Jimbee afronta este play off con la mochila del campeón y la presión de quien defiende la corona. Ante Movistar Inter, de nuevo en el camino por el título, uno de los clásicos del fútbol sala español, los rojiblancos buscarán la tercera liga seguida.