Guardiola se va del City

El ciclo de Pep Guardiola en el Manchester City se ha acabado definitivamente. Tras las informaciones avanzadas en las últimas horas por varios medios ingleses, SPORT confirmó según fuentes cercanas al City que Guardiola pondrá fin a una etapa histórica de diez temporadas al frente del conjunto de Mánchester, una de las eras más exitosas que se recuerdan en el fútbol europeo reciente.

Desde su llegada en 2016 procedente del Bayern de Múnich, el preparador de Santpedor transformó por completo la identidad futbolística del City, convirtiéndolo en un equipo dominante tanto en Inglaterra como en Europa. En ese sentido, el técnico catalán anunciará próximamente que abandonará el club ‘citizen’ a final de temporada, pese a tener contrato en vigor hasta junio de 2027.

Más allá de los títulos, el legado de Guardiola deja una profunda huella en el fútbol inglés. Su estilo de juego basado en la posesión, la presión alta y el control táctico marcó una época y elevó el nivel competitivo de la Premier. Bajo su dirección, futbolistas como Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden o Rodri Hernández alcanzaron el máximo nivel y se consolidaron como referentes mundiales.

20 títulos

Pero su legado no solo se mide por su propuesta futbolística; también por los títulos: 20, para ser exactos. Seis Ligas, una Champions, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, tres FA Cup, cinco Carabao Cup y tres Community Shield. Nada mal. Sí, logros que serían difíciles de explicar sin el poderío económico del City Group, pero atribuir todos sus éxitos al dinero sería un acto rabioso. Hay muchos equipos en Europa con grandes posibilidades que no han conseguido sacar tanto jugo a sus recursos.

Pep Guardiola, con la FA Cup de 2026 conquistada en Wembley / DPA vía Europa Press

Guardiola ha cumplido en el Manchester City la carrera que cualquier culé habría deseado que hubiera hecho en el Barça. Una década de fidelidad y paciencia en un fútbol cada vez más interesado, exigente y cruel. Lo bonito del camino, entre muchas cosas, ha sido ver cómo club y entrenador se han apoyado mutuamente incluso cuando las cosas no han ido bien. Porque, como bien saben, si en el Etihad no confiasen en él, nunca habría cumplido diez años como entrenador cityzen. Por traer, tenían dinero para “motivar” a cualquiera.

¿Y ahora qué viene? Según las fuentes todo indica que Guardiola se tomará un descanso, un año sabático antes de, seguramente, lanzarse a por su casilla pendiente en uno de los mejores currículums de técnicos de fútbol de la historia: triunfar con una selección.

¿A por una selección?

No es ningún secreto que Guardiola quiere vivir la experiencia de dirigir a un combinado nacional y hay varias opciones importantes sobre la mesa. En su momento sonó para Brasil o Inglaterra, especialmente los 'Three Lions', teniendo en cuenta la admiración que sienten por él en el país, pero con Ancelotti y Tuchel parecen opciones descartadas. Las que ganarían enteros serían Países Bajos o Italia, aunque ahora mismo son solo especulaciones.

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En su mochila, Pep Guardiola acumula 593 partidos al mando del City. Ha llovido desde aquel verano de 2016. Su balance, impactante: 423 victorias, 76 empates y 92 derrotas. El entrenador más influyente de la historia 'cityzen' y una de las grandes revoluciones de Inglaterra.