El Fortuna Vital Fest, con treinta y nueve eventos en dos fines de semana

Fortuna acogerá durante los dos próximos fines de semana de mayo la segunda fase del Fortuna Vital Fest, el primer festival multideporte de la Región, gracias al que el municipio organizará treinta y nueve eventos, siete de ellos competiciones federadas, además de exhibiciones, conferencias, rutas por la naturaleza y actividades de iniciación. La primera fase del Fortuna Vital Fest, celebrada en abril, contó con treinta actividades que reunieron a cientos de deportistas y visitantes en torno a competiciones nacionales y regionales.

En la segunda fase, este sábado día 23, se celebrará, para abrir la jornada, una ruta de orientación por la Sierra del Corque, actividad del Club Montañero de Murcia. Además, en la Fan Zone de la Plaza Cazaubón los visitantes encontrarán patinaje, actuación de danza de Acting Feel y una exhibición de kickboxing del Club K1. En paralelo, el Pabellón Satur acogerá la fase final de Segunda Autonómica de baloncesto masculino, así como un torneo U17 de 3x3 con 32 equipos, 16 masculinos y 16 femeninos. En el Pabellón Sierra de Pila se desarrollará el Regional de tenis de mesa, con 118 jugadores, y en el Camping La Fuente, el Festival Regional de Ajedrez Rápido.

El domingo 24 de mayo se completará el primer fin de semana con senderismo por la Umbría de la Sierra de la Pila y los Pozos de La Nieve, las finales del campeonato autonómico de tenis de mesa, y el cierre del Festival de Ajedrez, la final de baloncesto y una exhibición de motos en el Circuito Fortuna Motor Sport.

Estatua en honor a Valverde

El segundo fin de semana arrancará el viernes 29 de mayo con un festival de spinning en la Fan Zone y una marcha ciclista nocturna. El sábado 30 se proyectará el documental 100 Años de Atletismo en la Región de Murcia, y se desarrollarán campeonatos de pádel y de gimnasia rítmica, así como demostraciones de fitness, zumba, bike trial, esgrima y danza. También habrá un conferencia de Miguel Ángel Martínez, bicampeón de Europa de tiro con arco. El plato fuerte ese día será la presencia del exciclista y seleccionador nacional Alejandro Valverde, quien asistirá a la colocación de una estatua en su honor. Y el domingo 31 también será protagonista el ciclismo con la prueba de gravel La Explosiva, además de una Social Gravel Race por la Sierra de la Pila con salida desde la Plaza Cazaubón, el Regional de tiro con arco en el Parque de las Palmeras, y un torneo de fútbol sala.

Catalina Herrero, alcaldesa de Fortuna, destacó en la presentación que "el Fortuna Vital Fest está abierto a todos los públicos y supone también una importante oportunidad de promoción para el comercio, la hostelería y el turismo local", declaró.

El programa completo

Sábado, 23 de mayo

1- Orientación en la Naturaleza, Ruta por la Sierra del Corque, desde la Ermita de San Jerónimo (Caprés), a las 9 horas. Actividad federada del Club Montañero de Murcia.

2- Baloncesto 3x3 torneo U13; 32 equipos: 16 masculinos y 16 femeninos, en el Satur, de 10 a 14 horas.

3- Patinaje, en la Fan Zone Plaza Cazaubón, 17:00 h.

4- Baloncesto en el Pabellón Satur, de 17:30h. a 21:30 horas, Fase final 2ª autonómica. Ascenso a Primera División masculina. 24 jugadores.

5- Danza, Acting Feel en la Fan Zone Plaza Cazaubón, a las 18:00 h.

6- Kickboxing en la Fan Zone Plaza Cazaubón, 18:30 h., exhibición del Club K1.

7- Tenis de Mesa en el Pabellón Sierra de Pila, mañana de las 9 h. a las 14h., tarde desde las 16h. Campeonato autonómico. 118 jugadores.

8- Ajedrez en el Camping La Fuente, de 16 horas a 20 horas, III Festival de Ajedrez Rápido. 150 jugadores.

9- Motociclismo, en el Circuito Motor Sport, de 9:30h. a 18h. Exhibición de mini motos de la Escuela de Motociclismo, 20 participantes.

Domingo, 24 de mayo

10- Senderismo en la Naturaleza, a las 9 h. Ruta por la Umbría de la Sierra de la Pila y Pozos de La Nieve, con la Asociación Caramucel. 30 personas.

11- Tenis de Mesa Pabellón Sierra de Pila, mañana de 9 h. a 14h, y tardes 16h. Campeonato autonómico. 100 jugadores.

12- Motociclismo, en el Circuito Motor Sport, de 9:30h. a 18h. Exhibición de mini motos.

13- Ajedrez en el Camping La Fuente, 10 a 13 horas, III Festival de Ajedrez Rápido. 150 jugadores.

14- Baloncesto 3x3, torneo U13 en el Satur, de 10 a 14 horas. 32 equipos: 16 masculinos y 16 femeninos.

15- Baloncesto en el Pabellón Satur de 17:30h. a 21:30 horas. Fase final 2ª autonómica. Ascenso a Primera División masculina. 24 jugadores.

Viernes, 29 de mayo

16- Festival de Spinning en la Fan Zone Plaza Cazaubón, a las 21 horas. 170 deportistas en bicicletas.

17- Gastronomía, Ruta de la tapa.

Sábado, 30 de mayo

18- Atletismo en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal, a las 12h. Proyección del documental ‘100 Años de Atletismo en la Región de Murcia’. Audiovisual de gran valor histórico, emocional y social, donde se recogen buena parte de los momentos más emblemáticos del atletismo murciano, desde sus orígenes hasta la actualidad. Presentación a cargo del Presidente de FAMU, Antonio Jesús Bermúdez.

19- Montañismo en la Naturaleza, subida al Pico de La Pila. Aparcamiento junto al Campo de Fútbol La Garapacha, a las 9 horas. Actividad federada del Club Montañero de Murcia.

20- Rescate de Montaña, Iniciación en la Sierra de la Pila a cargo de Miguel Ángel García Gallego, a las 11h.

21- Pádel, Pistas de Padel del Pabellón Satur, 9 horas, Campeonato comarcal Fortuna Vital Fest a cargo del Club Villa de Fortuna.

22- Tenis de Mesa en el Pabellón Sierra de la Pila, mañana a las 9 h. y tarde a las 14h., tarde a partir de 16h. Campeonato Fortuna Vital Fest de todas las categorías. 100 personas.

23- Gimnasia Rítmica en el Pabellón Satur, de 9 a 14horas, Campeonato Comarcal a cargo de Club Villa de Fortuna. 250 inscripciones.

24- Zumba, en la Fan Zone, de12:30 h a 14:30 exhibición. 100 inscripciones.

25- Formación en Primeros Auxilios, a cargo de la Concejalía de Protección Civil.

26- Trial Bike. Exhibición a cargo de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, a las 11:30h.

27- Fitness, Laura Mazón en la Fan Zone, a las12:00.

28- Esgrima, en Fan Zone Plaza Cazaubón, a partir de las 16 h.

29- Tiro con Arco en la Biblioteca Municipal, a las 17:30h. conferencia de Miguel Ángel Martínez, bicampeón de Europa de Tiro con Arco. 130 inscripciones

30- Dance. A cargo de academia Elite, a partir de las 18 h En Fan Zone Plaza Cazaubón.

31- Ciclismo, a las 11h. Colocación de monolito en honor al ciclista Alejandro Valverde.

32- Gastronomía, Ruta de la tapa.

Domingo, 31 de mayo

32- Tiro con Arco en la naturaleza, en el Parque de Las Palmeras, a las 8:00 horas, Competición regional. 60 competidores.

33-Pádel, Pistas de Padel del Pabellón Satur, 9 horas, Campeonato comarcal Fortuna Vital Fest a cargo del Club Villa de Fortuna.

34- Futsal en el Pabellón Satur, 9h. Campeonato comarcal a cargo Club Villa de Fortuna. 40 jugadores

35-Gravel La Explosiva, Social Gravel Race por la Sierra de la Pila. Salida de la Plaza Cazaubón a las 9 horas.

36- Tenis de Mesa, pabellón Sierra de la Pila, mañana a las 9 h. y tarde a las 14h., Campeonato Fortuna Vital Fest de todas las categorías. 100 personas.

37- Senderismo en la Naturaleza, Salida a Rambla Salada, salinas y avistamientos. De 10 a 13 horas. Asociación La Carraca. 30 inscripciones.

38- Ciclismo, Colocación de la estatua en honor del ciclista Alejandro Valverde.

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39- Gastronomía, Ruta de la tapa.