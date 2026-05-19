Fermín Aldeguer, en el podio sin poder aún andar bien

Aún no puede andar bien y se mueve por los boxes con dificultad. Sin embargo, encima de la moto ya ha sido capaz de cazar un podio en el Gran Premio de Cataluña, justo el mismo día que su compañero de equipo, Álex Márquez, sufría un grave accidente y acababa en el hospital. Fermín Aldeguer, que el año pasado se convirtió en el primer murciano en ganar un Gran Premio de MotoGP, ha necesitado cinco carreras desde su reaparición para volver a estar entre los mejores. En Montmeló, donde tuvo un papel discreto en entrenamientos con una decimoquinta plaza, cruzó la línea de meta en tercera posición, pero la sanción a Joan Mir le permitió escalar una plaza en su cuarto podio en la categoría reina.

Aldeguer sufrió el pasado mes de enero un grave accidente mientras entrenaba en Valencia. Tuvo que ser intervenido de una fractura en la diafásis del fémur izquierdo. En condiciones normales, debería haber estado unos cuatro meses de baja, pero no esperó tanto y a mediados de marzo, en la segunda carrera del Mundial, en Brasil, ya estaba de nuevo sobre la Ducati del Team Gresini.

Fermín Aldeguer, en los entrenamientos del Gran Premio de Brasil / Andre Borges/Efe

«Yo vi tu caída en el circuito de Aspar en directo este invierno y dio mucho miedo», le dijo Jorge Lorenzo en DAZN durante la entrevista post carrera. Y Aldeguer le respondió que «no fue una caída bonita, aunque ninguna lo es, pero esta fue especialmente dura». A continuación relató algunos problemas que tuvo en el postoperatorio en el mismo hospital: «Es verdad que todo ha ido muy bien, aunque tuve algunas complicaciones después de la operación cuando estaba en el hospital, pero menos mal que me trató un muy buen equipo de médicos allí y lo pudimos salvar», comentó.

Octavo en Brasil, undécimo en Estados Unidos, noveno en Jerez y noveno y Francia han sido los resultados que ha logrado antes de ese segundo puesto en Montmeló: «Es muy difícil buscar ese equilibrio entre recuperar la pierna y volver a ponerme fuerte físicamente con la rehabilitación, que es lo más me está costando ahora», continuó diciendo el de La Ñora, quien también explicó que «encima de la moto me encuentro bastante bien, aunque es verdad que en las primeras vueltas de las carreras me cuesta calentarme, y en las curvas de izquierdas aún no tengo buen feeling, y más que desde Jerez, que siempre me caigo al lado izquierdo, tengo la pierna resentida. Pero vamos recuperando el feeling, aunque hasta que no se consolide el hueso, que será dentro de un mes o así, no podré hacer vida normal, pero es naturaleza pura y hay que dar tiempo». Admitió que aún sufre «dolores» y que no puede andar bien, pero estima que «se me irán cuando me quite el clavo que va por dentro del hueso. Ahora tengo que mantener la calma, seguir trabajando así y ojalá siempre se den este tipo de resultados», terminó diciendo el mejor rookie del Mundial de 2025, quien la próxima temporada, que estará cargada de cambios por la nueva reglamentación y la llegada de las motos de 850 centímetros cúbicos, seguirá con Ducati, pero en el equipo de Valentino Rossi.

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