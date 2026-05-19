ElPozo Murcia ya tiene horarios para los play off

Después de firmar su mejor temporada regular del último lustro, ElPozo Murcia afronta los play off por el título de liga en Primera División de fútbol sala. El conjunto murciano acabó segundo en la clasificación, por lo que se enfrentará al séptimo, el Jaén Paraíso Interior, una eliminatoria dura pese a la diferencia que ha existido entre ambos conjuntos durante la campaña.

No habrá competición este fin de semana porque se disputa la fase final de la Copa del Rey, donde sí estará el Jimbee Cartagena, que el sábado se enfrentará en semifinales al Valdepeñas. Habrá que esperar al jueves 28 de mayo para que den inicio los cuartos de final, programados al mejor de tres encuentros y con factor cancha a favor del equipo de Josan González.

El cuadro de los play off de la liga de fútbol sala / RFEF

El primer encuentro de la serie se disputará a las ocho de la tarde del día 28 en el Palacio de los Deportes de Murcia. El segundo, en el Olivo Arena de Jaén, se ha programado para el domingo 31 de mayo a las cinco de la tarde. Y el tercero, en caso de ser necesario, se disputará el miércoles 3 de junio de nuevo en Murcia en un horario por determinar aún.

Las otras eliminatorias son Jimbee Cartagena-Movistar Inter, que en principio el primer partido se disputará también el jueves 28 en Cartagena, Palma Futsal-Manzanares y Barça-Viña Albali Valdepeñas, que ha sido el duelo elegido por Teledeporte y que se disputará el viernes 29, a las nueve de la noche.

Las semifinales y la final

Las semifinales llegarán a continuación, con el primer partido programado para el fin de semana del 6 y 7 de junio. El segundo se disputará entre el 9 y el 10, y de agotarse el enfrentamiento hasta el límite, el tercer duelo tendría lugar entre el viernes 12 y el sábado 13 de junio.

La gran final, el escaparate máximo del fútbol sala nacional, comenzará el martes 16 o el miércoles 17, en función de cómo se desarrollen las semifinales. El segundo partido llegará dos días después y, si el título no se decide antes, habrá un tercer choque entre el 22 y el 23 de junio, un posible cuarto el 24 o el 25, y un hipotético y definitivo quinto partido entre el 28 y el 29 de junio.

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ElPozo y Jimbee solo se pueden enfrentar en la final

Los dos equipos de la Región solo se pueden enfrentar en la final de la liga. Los murcianos, en caso de pasar a semifinales, se enfrentarán al ganador del Palma-Manzanares, y los cartageneros, al quedar cuartos en la liga regular, al vencedor del Barça-Valdepeñas. Es decir, un camino muy duro para los de Duda, como ya ha ocurrido en las dos ocasiones en las que han sido campeones de liga consecutivamente.