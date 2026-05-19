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El CB Ninona Jumilla, campeón regional de categoría infantil

Equipos del Club Balonmano Ninona Jumilla

Equipos del Club Balonmano Ninona Jumilla / José García

José García

El Club Balonmano Ninona Jumilla vive una gran temporada. Al título de campeón regional del senior masculino, hay que sumar el conseguido por el infantil masculino al ganar la final (33-17) a Roldán. A su vez, los alevines han logrado la clasificación para los play off tras su victoria (34-25) ante Eliocroca Lorca. La entidad deportiva que preside Santiago Herrero se prepara para el sector nacional de Vícar (Almería), que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de mayo. Los chicos de Edouard Koulechov tendrán como rivales a Valencia, Madrid y el equipo anfitrión, Vícar.

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