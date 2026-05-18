El UCAM Murcia se jugará seguir segundo ante un Zaragoza que estrenará técnico

El Casademont Zaragoza se juega mucho el próximo domingo en el pabellón Príncipe Felipe (12:30 horas, DAZN) ante el UCAM Murcia CB, que necesita ganar para seguir en la segunda plaza de la clasificación de la Liga ACB. Nada más y nada menos que seguir en la lucha por la permanencia. Y para buscar un revulsivo antes los universitarios, ha decidido cambiar de entrenador. Es decir, que en el banquillo se sentará el tercer técnico del curso.

Apostó el pasado verano por Jesús Ramírez, un catalán que solo logró 6 victorias en 20 jornadas. Le sustituyó un veterano como Joan Plaza, que unas semanas antes había sido despedido del MoraBanc Andorra, rival directo en la lucha por evitar el descenso con los maños. Y tras 11 partidos y solo 3 triunfos, el club, que tiene como director deportivo al ex del UCAM Pedro Llompart, ha decidido dar un golpe de timón cuando le restan tres encuentros: UCAM Murcia este domingo, Valencia Basket el próximo miércoles -ambos en casa-, y Río Breogán el viernes 29 fuera de casa.

Joan Plaza, en el partido del pasado fin de semana entre el Baxi Manresa y el Casademont Zaragoza / Siu Wu/Efe

El sustituto ya estaba en la casa, el bilbaíno Gonzalo García de Vitoria, quien había sido ayudante de los dos anteriores. Con 55 años de edad, tiene una amplia experiencia en la segunda categoría del baloncesto español, donde ha dirigido a equipos como Autocid Burgos, Melilla, Ourense y Lucentum Alicante. El curso pasado fue técnico del Baloncesto Sevilla que eliminó al FC Cartagena CB en los cuartos de final y que finalmente logró el ascenso, aunque se quedó sin poder ocupar la plaza por deudas. También fue ayudante de Vidorreta en el Tenerife. Él tendrá la misión de salvar a los maños. «Tenemos que intentar cambiar la cara, ver una cara nueva, una mentalidad distinta y organizar roles. No voy a hacer cosas mágicas, pero estamos a tiempo de lograr la salvación», ha dicho en su presentación.

Noticias relacionadas

Despedido el base Isaiah Washington

El cambio de técnico no ha sido la única decisión tomada por el club en las últimas horas. También ha tomado la determinación de prescindir de un jugador, Isaiah Washington, que llegó en enero para suplir la baja de Trae Bell-Haynes, quien ya jugó 22 minutos en la derrota ante el Baxi Manresa. n