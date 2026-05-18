El STV Roldán, en las semifinales por el título pese a caer en casa

El STV Roldán volverá a estar esta temporada en las semifinales por el título de liga en la Primera División Iberdrola del fútbol sala femenino. Las roldanenses ya tienen asegurada la cuarta posición, por lo que se enfrentarán al Melilla Ciudad del Deporte en una eliminatoria que no dará comienzo hasta el mes de junio. Ayer, en el duelo en casa ante el Nueces de Ronda Atlético Torcal, las chicas de Kilian Belmonte no pudieron celebrar con un triunfo su presencia entre los cuatro mejores conjuntos de España una campaña más. En un partido que acabó 3-5, las murcianas no pudieron tributar a su afición un triunfo. Después de adelantarse las visitantes por medio de Sandra, María hizo dos tantos para remontar un encuentro que llegó al descanso con 2-2. Tras la reanudación, Maribángeles Villa puso de nuevo por delante en el marcador al STV Roldán, pero los dos tantos de la visitante África, y otro de Valeria a unos segundos del final con la portería desguarnecida, cerró el marcador. El STV es cuarto con 54 puntos, a seis del Futsi Navalcarnero y a ocho del Poio Pescamar. El Melilla, pese a tener una sanción de tres puntos, es el campón de la liga regular con 69 puntos.