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Ciclismo

El recuerdo a ‘Pencho’ García Pérez invade la sierra de Ascoy

Todas las imágenes del Memorial "Pencho Garcia Pérez"

Todas las imágenes del Memorial "Pencho Garcia Pérez"

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Todas las imágenes del Memorial "Pencho Garcia Pérez" / José Bermúdez

José Bermúdez

Amigos y compañeros de ruta volvieron a reunirse en la sierra de Ascoy para homenajear a ‘Pencho’ García Pérez, fallecido el pasado 15 de mayo de 2022 mientras practicaba ciclismo. Como cada año desde su pérdida, el grupo recorrió los caminos que tanto disfrutaba para mantener vivo el recuerdo de una persona querida, cercana y siempre dispuesta a arrancar una sonrisa. Su bicicleta volvió a estar presente en una jornada marcada por la emoción, el cariño y la memoria compartida.

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