El Puertas Padilla Cartagena toma ventaja mínima en la final de la liga

El Puertas Padilla Cartagena dio el primer paso en la gran final de la División de Honor de bádminton tras imponerse por un ajustado 4-3 al Recreativo IES La Orden en el partido de ida disputado en el pabellón Wssell de Guimbarda cartagenero. La eliminatoria dejó un gran espectáculo deportivo y un ambiente excepcional, con una afición volcada que acompañó al equipo durante toda la jornada.

El conjunto cartagenero logró adelantarse en la final gracias al trabajo colectivo y a varios encuentros muy igualados que terminaron decantándose del lado local. Las victorias de Nikol Carulla y Rubén García en dobles mixto, Elena Lorenzo y Nikol Carulla en dobles femenino, Jaume Pérez y Rubén García en dobles masculino, y Wei Xu en individual femenino, permitieron al Puertas Padilla Cartagena cerrar el encuentro con ventaja mínima antes del partido de vuelta. Por su parte, Alejandro Alcalá, Nerea Ivorra y Nadeem Dalvi no pudieron ganar sus partidos, pero dejaron todo en la pista para dejar un resultado final que da una pequeña ventaja al equipo cartagenero.

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La final queda completamente abierta y será en el encuentro definitivo donde se decidirá el campeón de la División de Honor, en una eliminatoria que está demostrando el enorme nivel competitivo de ambos equipos. Será en Huelva el próximo sábado, en el pabellón Andrés Estrada, a las cinco y cuarto de la tarde. El Puertas Padilla Cartagena, que disputa su segunda final consecutiva, tratará de acabar con la hegemonía en la máxima competición nacional del conjunto onubenese.