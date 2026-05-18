Nuria Ruiz: "Tengo una capacidad innata para el buceo de apnea porque he hecho mucho deporte"

¿Cómo acabaste en Cartagena?

Por trabajo. Soy enfermera Militar. El primer destino que elegí en la fase de academias fue Cartagena, a una unidad del Arsenal de los buques cazaminas, donde estuve un año y siete meses, y en 2018 me cambié al Centro de Buceo de la Armada.

¿Desde cuándo haces deporte?

Desde pequeña. Siempre he sido bastante inquieta y lo que más practicaba era el tenis. Incluso competí y estuve federada, y uno de mis profesores fue el entrenador de Feliciano López. Mis dos hermanas también estuvieron apuntadas a tenis, pero no tienen ese gen tan deportista.

Y del tenis al buceo de apnea. ¿Cómo fue eso?

Siempre cuento como anécdota que mi padre, que antes era madridista con mucha intensidad, aunque ahora ya menos, cada vez que pasábamos por los bajos del estadio del Atlético de Madrid, el Vicente Calderón, nos decía “chicas, no respiréis, que os contamináis”. Por eso digo que mis inicios fueron por mi padre.

¿Siempre has hecho apnea?

Eso realmente fue antes del Covid porque yo buceo desde desde los siete años, desde que veraneábamos en Calpe. Allí tuve mi primer contacto con el mar y me llamó la atención. Sabía que mi padre había buceado en algún momento de su vida con botella y me saqué el primer curso en 2008, pero hasta 2018 no me saqué el avanzado. Y antes del Covid me entró la curiosidad. Sabía que Miguel Lozano iba a dar cursos en Cabo de Palos, pero vino la pandemia y se aplazo todo.

Entonces llevas relativamente poco tiempo.

Sí, fue después del Covid cuando volví a tener ganas de hacer el curso. Me interesé por saber quién era Miguel Lozano, me compré su libro y me metí en la lectura y a recabar información hasta que vi las películas dramáticas donde fallece algún apneista. El primer nivel de apnea me lo saqué en 2023, con Inma Marín, y me emocionó tanto, que cuando llegaba a casa se me caían las lágrimas porque noté que me removía bastante, que me hacía sentir. Ya en 2024 me saqué el nivel 2, pero nunca había practicado en piscina ni dinámica. Yo me movía en el mar con los compañeros que fui conociendo de la apnea, pero al final conocí a gente de la zona con las mismas inquietudes que yo y hemos creado un grupo muy bonito.

¿A qué profundidad máxima has buceado?

El año pasado conseguí 35 metros. Fue porque mi grupo trajo a bucear con nosotros a David de Carrera, un italiano que es un gran apneista.

¿Y te ha ocasionado alguna lesión este hobby?

En noviembre sufrí una de oído, pero no fue por el buceo, sino por una infección respiratoria. Estuve bastante malita y hasta febrero no me dieron el alta definitiva, ya fuera para ducharme o entrar a la piscina. A mí me da pereza la piscina en invierno, pero después de salir de esa lesión mis compañeros me animaron a probar la estática. En el nivel 1 de apnea había hecho 3:30 minutos, en 2024 llegué 4:45, y en febrero me volví a probar e hice 5:17. Todos se quedaron sorprendidos porque no entendían que sin practicar llegara a esos tiempos, y la cuestión es que lo mío es innato.

¿Cuándo empezaste a competir?

Me dijeron que tenía que buscar mis sensaciones porque aún no me conozco. Mi grupo que dijo que dos semanas después iban a competir en el Open de Alicante y me convencieron. Me apunté en estática en piscina porque en dinámica no había practicado y en el mar me gusta bajar en inmersión libre, que es como se llama, sin tirar de aleteo. Y pese a ser mi primera competición, quedé segunda y me quedé en 5:02 porque no quería salir mal como la otra vez.

Y de ahí al Campeonato de España.

Mi grupo me dijo que se estaba formando un equipo de la Federación Murciana para ir al Nacional que celebraba en Elche. Nunca había sido parte de un equipo de apnea, y pese a que quedaba solo un mes para su celebración, me convencieron. Yo fui a ver qué salía porque allí iba gente con muchos años de entrenamiento. Ese mes me lo tomé un poco más en serio, yendo dos días a la semana para entrenar en piscina, y luego también en seco por mi cuenta. Entre medias, en Semana Santa, me fui a esquiar porque soy un poco multideporte, de hecho también he estado federada en pádel, y en los Alpes había una piscina en el hotel donde estuve haciendo estática. Intenté cuidarme, hasta dejé de tomarme una cerveza los fines de semana, y empecé a comer mucha remolacha porque me dijeron que iba muy bien para el oxígeno de los tejidos. Comí tanta, que me salió por las orejas. Con la Federación estuvimos en el CAR entrenando algún domingo porque íbamos competir en piscina de 50 metros.

El campeonato fue muy bien, porque Murcia quedó octava.

Fue en Elche y el primer día nos tocó hacer estática y dinámica, pero se permite el empleo de bialeta. No tenía mucha experiencia ni técnica, que es algo que estoy intentando ver si mejoro para ganar hidrodinámica. Pese a todo, no se me dio mal porque siempre entrenaba en estática. Ese primer día del campeonato, en la estática, hice 5:14, y por la tarde, en la dinámica, llegué a 111 metros. Y el domingo tocaron otras modalidades sin aleta. Continué con dinámica bialeta y me dije a mí misma que no tenía nada que perder, y pese a que no tengo buena técnica, probé a hacer la flecha; soy una guerrillera y tenía que probarlo. Pensé que cuando me cansara de hacer la flecha, bajaba los brazos y ya está, pero me lancé a hacerlo de esa manera y alcancé 124 metros. Me sacaron tarjeta amarilla y por eso me restaron 3 metros; creo que fue porque en superficie se vio el gorro y luego mi cabeza. Cuando levanté la cabeza y vi la raya de la mitad de la piscina, me dije a mí misma que no podía quedarme a poquitos metros y llegué, pero se me vio la cabeza y ese fue el error.

Pues están muy bien los resultados que lograste pese a ser tu estreno.

A nivel individual quedé octava en estática y en dinámica bialeta, aun restándome tres metros, quedé decimocuarta. Pero lo mejor es que conseguimos llevar a Murcia a la octava plaza. Estoy un poco sorprendida por los resultados, pero dicen mis compañeros que soy un diamante en bruto porque tengo mucho que aún que limar. La gente me pregunta cómo lo hago.

También le das al pádel.

Sí, estoy en un equipo que se llama Arde Cartago. Tengo el gen competitivo y aunque no quería hacerlo en el buceo de apnea, se me da bien. Mantengo la cabeza dentro del agua porque mi pulso normal es de 50 pulsaciones de media porque hago mucho cardio. También hago trail y corro en el monte. Además, salgo a patinar de vez en cuando y practico algunos deportes de invierno. Hago un poco de todo, me lanzo a lo que sea, y ese cardio que llevo integrado desde pequeña, me ha hecho tener una anatomía del corazón. De hecho, durmiendo he llegado a tener 38 latidos por minuto, pero es porque lo llevo muy trabajado desde pequeña.

¿Qué es importante en la apnea?

Tener la cabeza muy en su sitio porque muchas veces te entran ganas de respirar y hay que luchar contra esos pensamientos en contra de sacar la cabeza del agua; son pensamientos intrusivos que hay que esquivarlos, y eso se desarrolla haciendo deporte. Eso es algo que practiqué en la Ruta de las Fortalezas, que es la carrera de más tiempo que he hecho, donde llegas a un momento de gran cansancio físico.

¿Qué pasa por tu cabeza durante esos minutos de silencio absoluto bajo el agua?

Madre mía, a veces no sé ni yo contestar. Cierro los ojos e intento concentrarme en algo que me relaje. Yo tengo un pensamiento feliz, que e estar en el mar con la máscara y el tubo mirando hacia el azul, con el sol brillando. Es algo que me relaja mucho. También me imagino flotando y pensando que soy una medusa que se deja llevar. En el Campeonato de España, en la prueba del domingo, tuve un pensamiento. Mi madre no es partidaria de que haga deportes extremos y sé que lo pasa muy mal. Cada cosa que hago la cuento a posteriori, para que no sufra, y a mi madre se lo dijo por lo bajini. Lo que pasó es que el Nacional lo dieron por streaming y le pasé el enlace a mi familia y amigos para que me vieran. El sábado mi hermana se grabó animándome delante de la pantalla. Y el domingo, en la dinámica bialetea, se me vino a la cabeza la imagen de toda la familia animándome en la distancia. Mi madre, aunque me vio con miedo, fue capaz de estar delante de la televisión. En otras ocasiones, cuando empiezan las contracciones, abro los ojos y me distraigo con lo que veo. Después llega un omento en el que me sujeto con las menos en el bordillo, bajo los pies al suelo, saco los orejas, vuelvo a mi conciencia escuchando, y son consciente de que tengo que salir. Me distraigo un poco con eso, me chequeo por si estoy afectada por hipoxia, intento preguntarme mi nombre, mi DNI, pero no tengo hormigueo en las manos ni en los pies. Quizás es porque aún no me conozco bien.

¿Tienes algún reto próximamente?

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Bueno, he vuelto a salir al mar y he probado el oído porque desde octubre no hacía profundidad. Como soy enfermera y me especialicé en ambiente hiperbárico, me dedico a la medicina subacuática. En febrero dejaron que me probara en la cámara hiperbárica para ver si mi tímpano estaba bien y llegué a 30 metros. Eso es porque en 2024 hice el curso de buceador elemental de mandos, que soy de las pocas personas que lo ha hecho.