Las fechas de la Copa del Rey y el play off para Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia

La liga regular de la Primera División de fútbol sala echó el cierre este fin de semana y la Región de Murcia tiene motivos de sobra para encarar con ilusión desbordante las próximas semanas. ElPozo Murcia concluyó en una meritoria segunda posición, mientras que Jimbee Cartagena, el vigente campeón, cerró su fase regular en el cuarto puesto. Ambos conjuntos ya tienen la vista puesta en lo que viene: un mes y medio de fútbol sala sin red en el que ambos llegan a las eliminatorias con argumentos para soñar.

Encuentro Jimbee - Valdepeñas de liga / Iván Urquizar

Pero antes de que arranque el play off por el título, el próximo fin de semana hay otro título en juego: la Final Four de la Copa del Rey se disputará entre el sábado 23 y el domingo 24 de mayo. El Jimbee Cartagena llega con el hambre de quien ya sabe lo que es levantar un trofeo esta temporada, después de conquistar la Supercopa, y buscará el segundo título del curso. No sería mal ensayo general para lo que está por venir. Este sábado se mide al Valdepeñas y si vence jugaría la final al día siguiente.

Porque el jueves 28 de mayo arrancan los cuartos de final del play off liguero, en el que los ocho primeros clasificados lucharán por suceder al propio Jimbee como campeón de España. El conjunto cartagenero aspira a algo histórico: ser tricampeón consecutivo, una gesta que engrandecería más su ya notable palmarés. El formato es al mejor de tres partidos. El primer choque se disputará entre el 28 y el 29 de mayo (ElPozo ya sabe que su encuentro será el 28 ante el el Jaén en el Palacio de los Deportes, mientras que el Jimbee Cartagena recibirá al Inter Movistar en duelo que se vuelve a repetir en cuartos de final); el segundo choque, entre el 31 de mayo y el 1 de junio; y si fuera necesario un tercer y decisivo encuentro, este se jugaría entre el miércoles 3 y el jueves 4 de junio.

Ricardo Mayor controla el balón en el partido ElPozo Murcia-Peñíscola / Pascu Méndez/ElPozo

Las semifinales llegarán a continuación, con el primer partido programado para el fin de semana del 6 y 7 de junio. El segundo se disputará entre el 9 y el 10, y de agotarse el enfrentamiento hasta el límite, el tercer duelo tendría lugar entre el viernes 12 y el sábado 13 de junio. La gran final, el escaparate máximo del fútbol sala nacional, comenzará el martes 16 o el miércoles 17, en función de cómo se desarrollen las semifinales. El segundo partido llegará dos días después y, si el título no se decide antes, habrá un tercer choque entre el 22 y el 23 de junio, un posible cuarto el 24 o el 25, y un hipotético y definitivo quinto partido entre el 28 y el 29 de junio. A más tardar ese 29 de junio, se sabrá si tiene nuevo campeón de España, si ese es ElPozo Murcia que volvería a saborear las mieles del triunfo o si el trofeo se queda en Cartagena por tercer año consecutivo.

Zambú Pinatar, a por el sueño del ascenso

Mientras ElPozo y Jimbee pelean por la corona en Primera, el Zambú CFS Pinatar tiene su propia gesta por delante. El conjunto pinatarense concluyó la temporada en el tercer lugar de Segunda División y se metió de lleno en el play off de ascenso a la máxima categoría. El formato entre los cuatro clasificados es de semifinales y final al mejor de tres partidos con solo una plaza de ascenso en juego.

El conjunto costero se medirá al Heredia 21 Málaga y si consigue derrotarlos la final sería ante Wanapix Zaragoza o Ciudad de Móstoles.

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Celebración de un gol del Zambú. | L.O. / L.O.

El primer partido se disputará entre el 30 y el 31 de mayo; el segundo, el fin de semana del 6 y 7 de junio; y si el enfrentamiento exige un tercer duelo para resolverse, este se jugaría en San Pedro del Pinatar entre el 9 y el 10 de junio. La gran final, también al mejor de tres partidos, arrancará el 13 o el 14 de junio. El segundo encuentro, en el que ya podría consumarse el ascenso, está previsto entre el 20 y el 21 de junio, y si la eliminatoria llega al límite, el partido definitivo se disputaría entre el 23 y el 24 de junio. El Zambú tiene ante sí la oportunidad de llevar a San Pedro del Pinatar a la élite del fútbol sala español.