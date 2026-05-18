Doscientos deportistas, en Cieza en el Nacional de Kobudó y Goshín

El pabellón Álex Yepes de Cieza fue testigo del Campeonato de España de Kobudó y Goshín, disciplina oriunda de Okinawa, donde los campesinos, para defenderse de los Samuráis, utilizaban sus herramientas de labranza como armas. Cerca de 200 competidores, venidos de toda la geografía española, hicieron las delicias del numeroso público congregado, deleitándose de impactantes coreografías, combates cuerpo a cuerpo, y maravillosos manejos de estas armas desde una temprana edad en algunos de los participantes. Acudieron a la cita el alcalde de Cieza, Tomás Rubio, así como el concejal de Deportes, Cristo Lucas, y el presidente de la Federación Murciana de Kárate, Francisco González.