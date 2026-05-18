Los ascensos en el Real Murcia, coto exclusivo de los equipos femeninos

La sección femenina del Real Murcia está de enhorabuena al conseguir el ascenso a Segunda Federación con el primer equipo hace unas semanas, tras ser campeonas de liga y el mejor equipo de Tercera Federación, y el triunfo del filial en Preferente sobre el CD Veteranos Alguazas, que certificaba firmar la misma trayectoria que la primera plantilla. Campeonato y ascenso, en este caso, a Tercera Federación. Además, el segundo equipo femenino ya contaba con otro título en sus vitrinas, ya que este curso ha conquistado, en Semana Santa, la Torrevieja International Cup.

Las campeonas fueron homenajeadas por el estadio Nueva Condomina, en el último partido que disputó el equipo de Curro Torres ante el Betis Deportivo con un resultado de 1-2. A pesar de la derrota del equipo murcianista, cerca de 10.000 espectadores reconocieron con su aplauso la gesta del equipo femenino y su filial. Las capitanas Amor Guiard y Laura Mazón, primera plantilla, y Paula Rodríguez, de la cantera, mostraron al público los trofeos de campeonas de Tercera RFEF y Preferente, respectivamente.

Las capitanas del primer y segundo equipo femenino del Real Murcia, en Nueva Condomina / Juan Carlos Caval

El mejor equipo de España

Con más de 130 goles a favor y solo tres en contra, la primera plantilla del Real Murcia Femenino ha cerrado el curso sin conocer la derrota. Un balance de 21 victorias y un único empate ante el SMX Athletic Club de Murcia, segundo clasificado en el grupo XIII de Tercera Federación. A pesar de estos resultados, las granas llegaron a la última jornada necesitando ganar al Ciudad de Murcia por una diferencia de al menos 13 goles y esperar al resultado de Osasuna Femenino B, ya que en Tercera Federación Femenina solo asciende de manera directa el mejor equipo campeón de los 18 grupos. Y al estar igualadas a puntos murcianas y navarras, eran las de Pamplona las que tenían mayor diferencia de goles y, por tanto, las que ocupaban la plaza de ascenso directo.

Con todo por decidir, las chicas de Juando Alhama consiguieron otra goleada histórica, un 17-0 para sellar el ascenso directo a Segunda Federación a expensas del resultado del filial de Osasuna. Finalmente, el Real Murcia subió por puntuación y no por goles, ya que las rojillas empataron a uno contra el segundo clasificado. El campo de la Universidad de Murcia en Espinardo se volvió una fiesta de jugadoras, cuerpo técnico y aficionados del Real Murcia Femenino, que esa tarde se había convertido en equipo de Segunda Federación, siendo además el mejor conjunto de su categoría en todo el país.

Según explica Amor Guiard, capitana del equipo, ascender siempre fue «el objetivo desde el primer minuto, desde la pretemporada ya, porque sabíamos que éramos el equipo más fuerte». Cabe recordar que este año, la categoría sufrió una reestructuración, pasando de ser nacional a estar dividida, como el fútbol masculino, en 18 grupos regionales. Sin embargo, esto no afectó a la estructura o la preparación del conjunto grana. «Nosotras hemos entrenado como si fuera la liga del año pasado, cuatro días a la semana, haciendo los mismos rituales y manteniendo ese nivel de exigencia todo el año», destaca Guiard.

Además de la presión del objetivo y las expectativas, esta temporada no ha sido la más sencilla para la central murcianista, que ha tenido que lidiar con una grave lesión de rodilla que la mantuvo alejada de los terrenos de juego. Guiard indica que «fue un palo gordo porque no me lo esperaba, estaba muy bien físicamente y las lesiones te cambian la vida de la noche a la mañana». Aunque reconoce que «ha sido una temporada rara, me lo he tomado con una actitud positiva, y me he sentido muy dentro del equipo».

El otro momento complicado de la temporada llegaría ya en la segunda vuelta de la campaña, tras hacer una primera mitad de año con pleno de victorias, las granas cosecharon su único empate a cero frente al SMX Athletic Club de Murcia. En ese momento, señala Guiard, «tuvimos algunas dudas sobre el estilo de juego, pero logramos revertir la situación». Tras esta breve pausa, las victorias y goleadas continuaron a favor del Real Murcia, hasta el momento definitivo, el último partido del año, en el que era necesario volver a repetir un resultado contundente de al menos 13 goles.

En ese duelo frente al Ciudad de Murcia, Guiard comenta que la idea inicial para era «estar pendientes de nuestro partido, pero conocer que Osasuna había empezado perdiendo el suyo, nos benefició para reducir la presión en la segunda mitad». Con menos tensión, «creo que hicimos una segunda parte mucho más tranquila, lo que se vio reflejado en el juego, porque metimos muchísimos más goles».

Finalmente, lograr el ascenso «fue una alegría inmensa, para mí, después de tanto tiempo luchando por el fútbol femenino, que cuando empecé había tres equipos en toda la Región, y para el Murcia también, que está siendo un año complicado, que nosotras le demos un poco de alegría me hace estar muy orgullosa de mis compañeras y cuerpo técnico», declara. Sobre el homenaje en Nueva Condomina, Guiard asegura que «tenía los pelos de punta» y el plan inicial era que el último partido de la temporada lo jugasen allí, sin embargo, «decidimos jugarlo en el campo en el que venimos haciéndolo toda la temporada», aunque les gustaría jugar allí algún partido la próxima temporada.

Las capitanas de los equipos femeninos del Real Murcia, sobre el césped del estadio / Juan Carlos Caval

A Tercera con Pedro León

Comandadas por Pedro León, capitán del Real Murcia masculino, desde la banda, la cantera murcianista ha conquistado la Preferente murciana y la Torrevieja International Cup. Sobre el jugador y técnico muleño, la capitana del filial, Paula Rodríguez, cree que «nos ayuda mucho, nos da todos los recursos que él puede y siempre está ahí sacando lo mejor de cada una, aunque sea exigente». Es por ello que, en el momento de conseguir el ascenso, el filial grana lo celebró con el cántico de: «¡Vamos a Tercera con Pedro León!».

En su caso, el ascenso también era una prioridad, «aunque al principio no confiábamos mucho al ser un equipo joven». Su momento más complicado, destaca, llegó en el partido de vuelta con el Yeclano Deportivo, en el que cayeron derrotadas 2-1, «pero seguimos trabajando juntas y al final lo hemos conseguido».

Noticias relacionadas

Con dos ascensos y tres títulos cierra un año histórico el Real Murcia Femenino, en el que, tanto Guiard como Rodríguez, coinciden en que «conseguir esta visibilidad y este apoyo» hace que más niñas las vean y sean una referente para ellas en el fútbol femenino en la Región, del que destacan «que ha crecido mucho, pero todavía le queda mucho por delante».