Análisis del UCAM Murcia - Unicaja Málaga: los universitarios no se bajan de la cima

Que el UCAM Murcia CB pueda finalizar como segundo la fase regular de la Liga Endesa ya no es una locura. No es un disparo al aire ni de Sito Alonso ni de la propia entidad, es toda una realidad. Porque a falta de dos jornadas para que concluya el calendario de la ACB, el conjunto universitario no tiene ninguna intención de bajarse de la cima. Así lo demostró ayer con su victoria ante el Unicaja Málaga (87-69), un triunfo con aroma a factor cancha. Porque en la última década de la competición, tan solo dos equipos han necesitado ganar más de 23 encuentros, los que actualmente cuentan los universitarios en su casillero, para concluir la competición en el Top-4.

Y es que este UCAM Murcia, el de la temporada 2025-2026, no entiende de medias tintas. Lleva coleccionando salidas por la puerta grande desde hace meses, y batiendo todos los récords habidos y por haber. Porque en su tercera participación en unas eliminatorias por el título no solo quiere hacer historia con su mera presencia, sino que quiere hacerlo como un equipo 'grande'. Contando con el factor cancha a su favor y con la posición más alta posible, para asegurarse así tanto un hipotético tercer partido en cuartos de final como un quinto de semifinales en el Palacio.

Un Palacio donde el músculo y el nivel de la plantilla crece de manera exponencial gracias al apoyo de su público. Porque cuando parecía que el coleccionista de los récords no podía añadir más registros este mismo curso, el UCAM firmó el primer cuarto más anotador de su historia con el 35-19 al que se llegó al término de los primeros diez minutos ante el Unicaja. "Parecíamos rayos corriendo", remarcó Sito Alonso en la rueda de prensa post-partido.

El UCAM Murcia tiene ahora en su mano igualar su mejor balance como local, el conseguido hace dos temporadas, cuando disputó las finales de la ACB en la 2023-2024, cuando tan solo cedió dos derrotas. Tan solo el Breogán y el Real Madrid se han llevado el triunfo en la capital del Segura en la fase regular, por lo que dentro de dos semanas tratará de equiparar esos números ante el Hiopos Lledia. No obstante, antes deberá visitar al Casademont Zaragoza el próximo domingo, un rival que se juega la vida al estar inmerso en la lucha por la permanencia.ç

Moussa Diagne, del UCAM Murcia, el gran protagonista ante el Unicaja. / Israel Sánchez

Enfrente estará un UCAM Murcia que, al igual que ayer frente a un Unicaja al que apenas le quedan balas para estar en el play off debido a su turbulenta recta final de temporada tras su derrota en el Palacio, se agarrará con unas y dientes a la posibilidad de depender de sí mismo para finalizar la liga en una histórica segunda posición.

Y tratará hacerlo de nuevo desde el inicio, como el arranque arrollador que impuso ayer el equipo murciano ante un Palacio entregado. Eso sí, el partido no fue tan plácido ni como reflejó el marcador al término de los primeros diez minutos ni al final. Porque en el segundo cuarto el Unicaja dio un paso adelante en defensa que provocó un bloqueo en el propio UCAM. Un cortocircuito en el juego fluido de los de Sito Alonso que se mantuvo durante los primeros minutos de la segunda parte ante el la intensa defensa malagueña y que neutralizó la entrada de Moussa Diagne.

El pívot senegalés, con su intensidad innata, fue capaz de darle un giro de guion a un partido que se complicó hasta en dos ocasiones. Sobre todo en un tercer cuarto en el que el Unicaja se puso por delante en el marcador, tras recuperar una desventaja de algo más de 10 puntos. Pero también en el último, cuando Moussa Diagne volvió loco al juego interior rival en ambas canastas, siendo decisivo con 7 puntos y 5 rebotes, pero sobre todo gracias a su habilidad para ayudar al UCAM a reencontrarse consigo mismo.

Porque el equipo murciano acabó firmando una buena actuación de equipo, donde cada pieza tuvo su dosis de protagonismo como consiguió hacer desde el inicio de la competición. David DeJulius, acostumbrado a aparecer en el tramo final desde hace meses, acabó por cerrar la victoria con un Palacio que estalló con las canastas del base, que terminó con 15 puntos y 6 asistencias cuando al inicio del último cuarto tan solo contaba con 3 puntos en su casillero. Mientras que Kelan Martin y Jaylen Hands irrumpieron en varias fases del encuentro llevando el peso ofensivo, con 14 y 12 puntos respectivamente.

El base David DeJulius, del UCAM Murcia, frente al Unicaja. / Israel Sánchez

Un nuevo récord

Con Nakic y Cacok, ambos de vuelta al quinteto inicial e importantes en este tramo, un Palacio entregado desde el principio y un arranque muy enérgico, el UCAM Murcia firmó unos primeros minutos de enorme autoridad ante el Unicaja Málaga. Radebaugh fue capaz de hacer daño desde el inicio y DeJulius hizo estallar al pabellón con su primer triple para abrir una ventaja que los universitarios supieron sostener gracias al control del rebote, la circulación de balón y el acierto exterior. El equipo de Sito Alonso mantuvo el nivel también con las rotaciones y cerró un primer cuarto prácticamente perfecto, con Jaylen Hands muy inspirado y el Palacio completamente encendido (35-19).

El conjunto malagueño reaccionó antes del descanso y obligó al UCAM a jugar un partido mucho más incómodo. Aunque Cacok se impuso en varios duelos dentro de la pintura y los universitario conservaron ventajas amplias durante buena parte del segundo cuarto, el equipo perdió algo de chispa y control en el tramo final. Algunas precipitaciones y errores en ataque permitieron al Unicaja recortar diferencias hasta marcharse al descanso muy vivo, después de un triple de Perry sobre la bocina que dejó el marcador en un apretado y factible 45-41.

Aficionados del UCAM Murcia durante el partido ante el Unicaja. / Israel Sánchez

La segunda parte arrancó con todavía más dificultades para el UCAM, que vio cómo el Unicaja igualaba rápidamente el encuentro y convertía el choque en un escenario completamente distinto. La falta de acierto comenzó a pesar también en el aspecto mental, pero Forrest apareció con seis puntos consecutivos para devolver algo de aire a los universitarios. A partir de ahí llegó uno de los momentos clave del encuentro. La cuarta falta de Balcerowski y la entrada en escena de Diagne cambiaron por completo el tono del partido. El UCAM volvió a atacar el aro con decisión, recuperó su ventaja y cerró el tercer cuarto de nuevo por delante pese a todas las dificultades (64-56).

Diagne, decisivo

En el tramo decisivo, Diagne fue absolutamente determinante en ambos lados de la pista. El pívot encendió todavía más al Palacio con un tapón sobre Audige y varias acciones de enorme energía que dieron tranquilidad a los universitarios en los minutos calientes.

Noticias relacionadas

Moussa Diagne, tras la victoria 23 del equipo murciano en la ACB. / Israel Sánchez

A partir de ahí apareció también el mejor DeJulius, que volvió a entrar en trance en el último cuarto con una canasta sobre la bocina y un triple que hizo estallar definitivamente el pabellón. El UCAM llegó al desenlace con las mejores sensaciones posibles y terminó cerrando una victoria contundente y de enorme valor (87-69), la número 23 de la temporada, para seguir defendiendo el segundo puesto de la clasificación a falta de dos jornadas.