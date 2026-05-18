El Águilas de jugará el ascenso a Primera RFEF ante el Poblense

La UD Poblense es el rival del Águilas FC en la final del play off de ascenso a Primera Federación, una eliminatoria donde solo el ganador conseguirá una de las cinco plazas que restan por adjudicar en la tercera categoría del fútbol español. El sorteo, en el que entraron los aguileños después de eliminar al Utebo aragonés, deparó que el partido de ida se disputará próximo domingo en el Centenario El Rubial, y que la vuelta será siete días después en Sa Pobla.

El equipo balear ha finalizado tercero en el Grupo III, en donde fue líder durante catorce jornadas, aunque al final quedó por detrás de San Andreu y Atlético Baleares, sumando 16 victorias, 11 empates y tan solo siete derrotas, unos guarismos similares a los del Águilas FC. El equipo de Sa Pobla llega a la final tras eliminar al Numancia al vencer en Soria por 0-1 y en su campo por 2-1. El segundo gol, que fue el que certificó la clasificación, fue obra del exjugador del Águilas FC Aitor Pons, quien junto a Xesc Fullana, ex del UCAM Murcia, son los futbolistas de la plantilla que han pasado por la Región de Murcia. Ambos son los máximos goleadores del equipo balear, que tiene como escenario el Estadio Municipal de Sa Pobla, en donde se decidirá la eliminatoria, con un terreno de juego de grandes dimensiones de (105x74), y con una capacidad para 8.000 espetadores.

Johan Terranova, autor del segundo gol del Águilas, durante el partido / Jaime Zaragoza

Pero antes se tendrá que disputar el partido de ida en el Centenario El Rubial, con solo cuatro metros menos de largo como de ancho, y seguro que este próximo domingo volverá a registrar un lleno como en las últimas jornadas, además de todo lo que conlleva esta cita, ya que será el último partido de la temporada del Águilas FC ante su afición y con un ascenso en juego. En el plantel del Águilas FC hay jugadores que conocen a la UD Poblense, el que más, el mallorquín Javi Castedo, aunque otros como el lateral Héctor Martínez, quien jugó en la UD Ibiza, o Pipo, en la Peña Deportiva Santa Eulalia, también tienen referencias de los baleares.

El director deportivo del Águilas FC, Pedro Reverte, ha apuntado que "es un equipo que ha hecho las cosas muy bien", asegurando que "va a ser una eliminatoria complicada porque los detalles la van a marcar”, añadiendo que "temenos que sacar un buen resultado en El Rubial, mantener la portería a cero para tener garantías en la vuelta". El lorquino afirma que "la plantilla está muy ilusionada, pero sobre todo la afición, solo hay que recordar el partido de este pasado domingo. Si estamos todos al mismo nivel, seguro que tenemos opciones".

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La venta anticipada de entradas comenzará este martes en horario de tarde hasta el viernes, y el sábado por la mañana en el Museo del Fútbol Aguileño, así como en la web del club, con los mismos precios que se rigieron ante el Utebo, que fueron de 10 euros para los abonados y 20 para los no abonados. Las entradas infantiles (de 4 a 14 años) costarán 5 euros, y de 2 para niños abonados.