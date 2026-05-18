Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Llega una semana donde la atención regional estará muy centrada en el final de la liga en Primera RFEF, con mucho en juego para el FC Cartagena, que el sábado tiene que ganar y esperar que no lo haga el Europa para disputar el play off. También el sábado el Jimbee Cartagena jugará las semifinales de la Copa del Rey, donde buscará el segundo título de la temporada. Y el domingo, el UCAM Murcia CB tendrá en Zaragoza un encuentro clave para terminar la temporada entre los cuatro primeros.
Lunes, 18 de mayo
FÚTBOL: Segunda RFEF
Sorteo play off final (RFEF.es) 13:00
Martes, 19 de mayo
CICLISMO: Giro de Italia
10ª etapa (Eurosport1) 13:00
Miércoles, 20 de mayo
FÚTBOL: Final Europa League
Freiburg-Aston Villa (Movistar) 21:00
CICLISMO: Giro de Italia
11ª etapa (Eurosport1) 12:00
Jueves, 21 de mayo
CICLISMO: Giro de Italia
12ª etapa (Eurosport1) 12:45
Viernes, 22 de mayo
BALONCESTO: Final Four Euroleague
Olympiacos-Fenerbahce (Movistar) 17:00
Real Madrid-Valencia (Movistar) 20:00
CICLISMO: Giro de Italia
13ª etapa (Eurosport1) 12:30
Sábado, 23 de mayo
FÚTBOL: Primera RFEF
Real Murcia-Eldense (LaLiga+/M+) 18:30
FC Cartagena-Betis Dep. (LaLiga+/M+) 18:30
Primera División
Celta-Sevilla (PD) 21:00
Real Betis-Levante (PD) 21:00
Espanyol-Real Sociedad (PD) 21:00
Valencia-Barcelona (PD) 21:00
Getafe-Osasuna (PD) 21:00
Mallorca-Real Oviedo (PD) 21:00
Girona-Elche (PD) 21:00
Real Madrid-Athletic (PD) 21:00
Alavés-Rayo (PD) 21:0
FÚTBOL SALA: Copa del Rey, semifinales
Jimbee-Valdepeñas (Teledeporte) 12:00
Barça-Jaén Paraíso (Teledeporte) 16:00
Primera División femenina
Alcorcón-STV Roldán (Teledeporte) 10:30
LBTL Alcantarilla-Chiloeches (RFEF.es) 18:00
Domingo, 24 de mayo
BALONCESTO: Liga ACB
Zaragoza-UCAM Murcia (DAZN/M+) 12:30
FÚTBOL SALA: Copa del Rey
Final (Teledeporte) 16:00
Euroliga
Final (Movistar) 20:00
FÓRMULA 1: Gran Premio Canadá
Gran Premio Canadá (DAZN) 22:00
CICLISMO: Giro de Italia
15ª etapa (Eurosport1) 12:30
TENIS: Roland Garros
Primera ronda (Eurosport) 11:00
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