Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Llega una semana donde la atención regional estará muy centrada en el final de la liga en Primera RFEF, con mucho en juego para el FC Cartagena, que el sábado tiene que ganar y esperar que no lo haga el Europa para disputar el play off. También el sábado el Jimbee Cartagena jugará las semifinales de la Copa del Rey, donde buscará el segundo título de la temporada. Y el domingo, el UCAM Murcia CB tendrá en Zaragoza un encuentro clave para terminar la temporada entre los cuatro primeros.

Lunes, 18 de mayo

FÚTBOL: Segunda RFEF

Sorteo play off final (RFEF.es) 13:00

Adrián Hernández, entrenador del Águilas, en la rueda de prensa previa del partido ante el Utebo / Jaime Zaragoza

Martes, 19 de mayo

CICLISMO: Giro de Italia

10ª etapa (Eurosport1) 13:00

Miércoles, 20 de mayo

FÚTBOL: Final Europa League

Freiburg-Aston Villa (Movistar) 21:00

CICLISMO: Giro de Italia

11ª etapa (Eurosport1) 12:00

Jueves, 21 de mayo

CICLISMO: Giro de Italia

12ª etapa (Eurosport1) 12:45

Viernes, 22 de mayo

BALONCESTO: Final Four Euroleague

Olympiacos-Fenerbahce (Movistar) 17:00

Real Madrid-Valencia (Movistar) 20:00

CICLISMO: Giro de Italia

13ª etapa (Eurosport1) 12:30

Sábado, 23 de mayo

FÚTBOL: Primera RFEF

Real Murcia-Eldense (LaLiga+/M+) 18:30

FC Cartagena-Betis Dep. (LaLiga+/M+) 18:30

Pablo de Blasis, en el encuentro UD Ibiza-FC Cartagena / LOF

Primera División

Celta-Sevilla (PD) 21:00

Real Betis-Levante (PD) 21:00

Espanyol-Real Sociedad (PD) 21:00

Valencia-Barcelona (PD) 21:00

Getafe-Osasuna (PD) 21:00

Mallorca-Real Oviedo (PD) 21:00

Girona-Elche (PD) 21:00

Real Madrid-Athletic (PD) 21:00

Alavés-Rayo (PD) 21:0

FÚTBOL SALA: Copa del Rey, semifinales

Jimbee-Valdepeñas (Teledeporte) 12:00

Barça-Jaén Paraíso (Teledeporte) 16:00

Las imágenes del Jimbee Cartagena-Industrias Santa Coloma / Iván Urquízar

Primera División femenina

Alcorcón-STV Roldán (Teledeporte) 10:30

LBTL Alcantarilla-Chiloeches (RFEF.es) 18:00

Domingo, 24 de mayo

BALONCESTO: Liga ACB

Zaragoza-UCAM Murcia (DAZN/M+) 12:30

Las mejores imágenes de la victoria del UCAM Murcia frente a Unicaja / Israel Sánchez

FÚTBOL SALA: Copa del Rey

Final (Teledeporte) 16:00

Euroliga

Final (Movistar) 20:00

FÓRMULA 1: Gran Premio Canadá

Gran Premio Canadá (DAZN) 22:00

CICLISMO: Giro de Italia

15ª etapa (Eurosport1) 12:30

TENIS: Roland Garros

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Primera ronda (Eurosport) 11:00