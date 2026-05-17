El UCAM Murcia vence al Unicaja y se hace fuerte en el Palacio para amarrar la segunda plaza

Si alguna vez tiene dudas sobre algún récord conseguido por el UCAM Murcia CB en sus 40 años de historia, usted aficionado al baloncesto o lector, vaya directamente a los hitos alcanzados en la temporada 2025-2026. Así seguro que se ahorrará valiosos minutos, porque lo que está consiguiendo este curso el conjunto universitario parece que no tiene fin.

Y es que, con su victoria ante el Unicaja Málaga (87-69), el UCAM Murcia se sitúa todavía más cerca de poder contar con el factor cancha a su favor en su tercera participación en un play off. Ya no es solo fruto de un objetivo marcado por el propio Sito Alonso o el club, es una realidad. Porque a falta de dos jornadas para finalizar el calendario regular, el equipo murciano defenderá la segunda posición. Y lo hará después de conseguir su victoria número 23 esta temporada, algo nunca antes visto en la capital del Segura.

Una cifra que, teniendo en cuenta la clasificación en años anteriores, tan solo ha dejado a dos equipos fuera de Top-4 en la última década. Por lo que el UCAM Murcia dependerá de sí mismo para continuar haciendo historia un par de semanas más en sus encuentros ante el Casademont Zaragoza, que se juega la permanencia en la ACB, y un Hiopos Lleida en la última fecha en el Palacio en la fase regular que se encuentra más tranquilo en la tabla, y que puede permitir al UCAM igualar su mejor balance como local en una misma campaña al ceder tan solo dos derrotas (Real Madrid y Breogán) como ocurrió en la 2023-2024 cuando alcanzó las finales por el título.

Un nuevo récord

De romper récords va sobrada la plantilla de Sito Alonso esta temporada, y al término del primer cuarto ante el Unicaja batió otro registro al firmar su periodo más anotador en la ACB con 35 puntos. El inicio arrollador que impuso el equipo murciano ante un Palacio entregado se esfumó instantes después, cuando el equipo de Ibon Navarro, que se está jugando poder estar en las eliminatorias tras las dificultades que está mostrando en este desenlace de curso, dio un paso en defensa y provocó un bloqueo en los locales. Una situación que se mantuvo tras el descanso, pero que todo cambió con la entrada de Moussa Diagne.

Diagne, el gran protagonista

El pívot, con su intensidad innata, fue capaz de darle un giro de guion a un partido que se complicó hasta en dos ocasiones en un tercer cuarto en el que el Unicaja se puso por delante en el marcador, tras recuperar una desventaja de algo más de 10 puntos, y en un último en el que Diagne, que volvió loco al juego interior en ambas canastas fue decisivo con 7 puntos y 5 rebotes, pero sobre todo gracias a su habilidad para cambiar ayudar al UCAM a reencontrarse consigo mismo.

David DeJulius, acostumbrado a aparecer en el tramo final desde hace meses, acabó por cerrarlo con un Palacio que estalló con las canastas del base, con 15 puntos y 6 asistencias este domingo. Mientras que Kelan Martin y Jaylen Hands irrumpieron en varias fases del encuentro llevando el peso ofensivo, con 14 y 12 puntos respectivamente en un duelo en el que los universitarios volvieron a firmar una buena actuación colectiva tanto en defensa como en ataque.

Un arranque arrollador

Con Nakic y Cacok de vuelta al quinteto inicial, un Palacio entregado desde el principio y un enérgico arranque, el UCAM Murcia dominó al Unicaja Málaga durante los primeros minutos en los que controló el rebote y supo mover el balón en atque. Radebaugh hizo mucho daño en las primeras posesiones, mientras que DeJulius hizo a estallar al pabellón por primera vez con su primer triple (10-2). A partir de ahí trató de contestar el equipo malagueño, aunque los universitarios supieron mantener la distancia con otro triple de Nakic y otra buena acción del escolta. Fue entonces cuando el UCAM mantuvo el nivel con las primeras rotaciones, y un Palacio ensordecedor, para provocar el primer tiempo muerto del Unicaja (20-10). Martin y Hands ampliaron todavía más la renta, ya con la segunda unidad en pista, durante unos minutos en los que el escolta norteamericano se mostró muy activo también asistiendo a Cate bajo el aro (30-15). Hands confirmó sus buenos minutos con otro triple sobre la bocina de posesión y fue así como se cerró el primer cuarto (35-17).

El Unicaja aprieta antes del descanso

Quiso elevar las revoluciones el Unicaja en el inicio del segundo cuarto, aunque el UCAM aguantó muy bien el tipo pese a perder esa chispa del principio (37-24). Volvieron a pista DeJulius, Radebaugh y Raieste, pero los universitarios continuaban sin encontrar las sensaciones del anterior periodo, por lo que Sito Alonso tuvo que pararlo con tiempo muerto (39-28). Recobró el UCAM la electricidad anterior por unos momentos con el duelo entre Cacok y Balcerowski. El pívot universitario se impuso en varias acciones en la pintura, y otras tantas fueron señaladas como falta, por lo que el visitante se tuvo que marchar al banquillo con tres personales (43-28). El norteamericano se mantuvo en pista con dos, elevando las prestanciones de un UCAM que logró mantener los dobles dígitos de diferencia a tres minutos del descanso (43-33). Sin embargo, los de Sito Alonso volvieron a perder el control de juego, con algunas precipitaciones y errores en ataque en un tramo final algo alocado y que acabó beneficiando al Unicaja para marcharse al descanso con una diferencia mucho más factible tras un triple de Perry sobre la bocina (45-41).

El UCAM se rehace tras las dificultades

Le costó volver a entrar en ebullición al UCAM también en el inicio de la segunda parte, lo que provocó que el Unicaja igualase el marcador a los dos minutos y abriera un partido completamente diferente (45-45). La falta de acierto comenzó a lastrar demasiado a los de Sito Alonso, ya no solo en el juego, sino también el aspecto mental, por lo que el técnico trató de darle un giro con la entrada de Diagne. Fue entonces cuando Kelan Martin cortó la mala racha, pero el Unicaja continuaba a lo suyo (47-49). El bloqueo ofensivo del UCAM comenzaba a ser un problema real, aunque a base de persistencia de Forrest, el base pudo colocar a su equipo de nuevo por delante con seis puntos consecutivos (55-50). Fue entonces cuando se produjo un punto de inflexión con la cuarta falta de Balcerowski, en ataque ante Diagne, y un equipo murciano que fue capaz de atacar el aro con mayor decisión hasta recuperar su renta, por lo que Ibon Navarro tuvo que pararlo (60-50). No se salió del guion marcado el equipo universitario en el tramo final de este tercer cuarto, que cerró de nuevo por delante pese a las dificultades (64-56).

Diagne, decisivo, y DeJulius pone el cierre

El tramo decisivo se abrió con Balcerowski eliminado por faltas, pero con un Unicaja que firmó un parcial de 0-4 para acercarse peligrosamente otra vez (64-60). Un triple de Alberto Díaz enfrió algo los ánimos ante un UCAM que intentó no perder la concentración al ritmo de Hands. Aún así, el conjunto malagueño supo poner en aprietos a los universitarios durante este tramo, donde tuvieron la paciencia necesaria para tratar de elegir la mejor opción en ataque. De hecho, Diagne fue capaz de convertir un rebote ofensivo tras varios intentos del escolta por anotar y así lograr algo de tranquilidad frente a un rival que sacaba petróleo desde el tiro libre al estar el UCAM en bonus (70-66). Un tapón de Diagne sobre Audige encendió todavía más al Palacio a cinco minutos para la conclusión (73-66). El pívot cambió por completo el partido, por segunda vez, y también era capaz de hacer daño desde la canasta contraria con un tiro de media distancia que colocó los nueve puntos de renta (75-66).

Noticias relacionadas

El UCAM llegó al desenlace con las mejores sensaciones posibles gracias al incansable trabajo del pívot, que volvió loco al juego interior del Unicaja en ambas canastas, y DeJulius remató la faena con cinco puntos consecutivos para volver a dejar su sello en el último cuarto. El norteamericano, como viene haciendo desde hace meses, entró en trance a tres minutos del final con una canasta sobre la bocina y un triple que hizo estallar al Palacio para recuperar una renta que se elevó hasta los 14 de distancia con el 81-67. Una distancia de la que ya no se pudo recuperar el equipo cajista y que llevó a los universitarios su victoria número 23 de la temporada para seguir defendiendo el segundo puesto de la clasificación a dos jornadas para el final de la liga regular (87-69).