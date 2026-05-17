El UCAM Murcia se reencuentra con un íntimo enemigo herido

UCAM Murcia y Unicaja Málaga han protagonizado duelos intensos y con mucho en juego en las últimas temporadas. En los más trascendentales, menos uno, las semifinales de la liga 2023-2024, salieron triunfadores los malagueños. Pero esta mañana, con todas las entradas agotadas, en el Palacio de los Deportes se reencuentran con los papeles cambiados: los murcianos luchando por la segunda plaza, y los andaluces, por entrar en el play off.

Llega el Unicaja herido a Murcia (12:30 horas, DAZN y Movistar). Ha perdido siete de sus últimos ocho partidos de la liga española, una racha inusual. Pero la reestructuración que realizó el pasado verano, en parte por la marcha de piezas importantes, no ha dado el resultado apetecido. A ello se ha unido en las últimas semanas el affaire con el alero dominicano Chris Duarte, quien ha sido apartado después de criticar a sus compañeros en una publicación en redes sociales durante la pasada Final Four de la Basketball Champions League, en la que los malagueños acabaron terceros tras ganar al Tenerife y perder en semifinales contra el AEK Atenas. También se ha enrarecido el ambiente por el interés del Barça en Ibon Navarro, quien tiene varias bajas. No están Tyson Pérez, Ninah Djedovic y Emir Suljmanovic. En la derrota ante el Burgos del pasado jueves (97-90), donde el mejor fue el ex del UCAM James Webb, con 25 puntos y un 5 de 6 en triples, entró en la convocatoria Augustine Rubit, un pívot estadounidense que era fijo en los descartes del técnico, y el canterano Manu Trujillo para poder cumplir con los cupos.

El escolta Dylan Ennis, del UCAM Murcia, intentando defender a James Webb. / ACB Photo/Mariano Pozo

Los universitarios afrontan el choque tras caer el pasado jueves en la pista del Baskonia lastrados por una defensa blanda durante muchas fases, y también por el paupérrimo porcentaje en el tiro de tres -5 de 35- en un encuentro donde no anotaron ni uno Mike Forrest, Jonah Radebaugh, Kelan Martin, Toni Nakic y Sander Raieste. Las rápidas faltas que cometieron tanto Devontae Cacok como el alero estonio, también pasaron factura a un equipo que, pese a todo, incluso tuvo opciones de ganar el partido, y que perdió el average por culpa de un triple sobre la bocina mal defendido por los universitarios.

El UCAM, que buscará la victoria número 23, tiene la oportunidad una vez más esta temporada de demostrar que su ambición no tiene techo en una jornada donde el club realizará un homenaje al jugador que más veces han pronunciado su nombre los aficionados, Randy Owens, el hombre que cambió la historia del baloncesto en la ciudad hace cuarenta años.

"Parte de la energía la va a tener que poner la afición"

El UCAM Murcia no pierde en casa desde el 30 de diciembre de 2025. Su afición ha salido desde entonces todos los partidos con una sonrisa. Y ahora le pide Sito Alonso al público, que ha agotado las entradas para el duelo de hoy, ese plus de energía que suele faltar cuando la temporada está en una fase tan avanzada: «En Vitoria no tuvimos algo que yo creo que marca la diferencia en este último tramo final de temporada, el aficionado. Parte muy grande de la energía del equipo la va a tener que poner ahora la afición. Esa empatía que tenemos con nuestros aficionados va a marcar mucho la diferencia en los últimos partidos y, por supuesto, en el play off, donde la ilusión es tremenda», afirmó ayer el entrenador.

Michael Forrest, del UCAM Murcia, junto a Sito Alonso en el Buesa Arena. / ACB Photo/Aitor Bouzo

No se fía el preparador de la situación del Unicaja Málaga, que necesita ganar para poder seguir con vida en la lucha por entrar en el play off: «Para mí la única diferencia que hay es que han tenido muchos cambios en la plantilla, no sé si siete o ocho, y es muy difícil la sinergia, la empatía con todos los jugadores. Pero ellos han llegado a la Final Four de la BCL, la Copa del Rey y están en disposición total de llegar al play off también. Para enfrentarte a un equipo como Unicaja siempre tienes que estar preparado para lo mejor», explicó.

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Mantener la segunda plaza se ha convertido en el objetivo. «Nunca sabes si es la mejor posición, pero nosotros queremos quedar segundos por la historia de nuestro club, por dejar ese sello. A veces no sabes lo que te va a venir en el play off, si es mejor ser segundo, tercero, cuarto o quinto. Pero la competitividad que tenemos que mostrar como club, y el respeto que tenemos que mostrar a la Liga, es ser competitivos siempre, y tenemos que hacerlo como marca de identidad. No sé cómo van a estar los jugadores, pero sé que les vamos empujar a estar en la mayor disposición posible para ganar todos los partidos y que, cuando acabemos la Liga regular, podamos estar tranquilos por el esfuerzo que han hecho, estemos en la posición que estemos».