Tablas entre Olímpico y Molinense en el partido de ida

El Juan Cayuela vivió una tarde de las que dejan huella en Totana. El ambiente que se respiraba en las gradas estaba a la altura de lo que había en juego: la primera pieza de una semifinal regional que enfrentaba al Olímpico de Totana con el Unión Molinense. Dos equipos que salieron al césped sabiendo que no se jugaría la eliminatoria en noventa minutos, sino que el verdadero desenlace aguardaba en Molina de Segura. Como en una partida de ajedrez, el primer objetivo no era ganar de golpe, sino colocar bien las piezas, no cometer errores y llegar al duelo de vuelta con todas las opciones intactas.

Y así transcurrió el primer acto. El conjunto alfarero, empujado por el calor de su afición, salió con más energía y tomó la iniciativa. Andresito primero y Dani Franco después probaron la resistencia del guardameta visitante Hugo, que respondió con solvencia. El Unión Molinense, en cambio, planteó sus piezas en modo defensivo, sin conceder espacios, con la paciencia de quien sabe que el tiempo juega a su favor. Con el paso de los minutos fueron adelantando líneas progresivamente, aunque sin encontrar el camino para inquietar a Peñas, seguro bajo los palos locales.

Tras el paso por vestuarios, el guion no varió demasiado. El Olímpico siguió llevando el peso del juego, con mayor posesión y mayor intención, pero sin la precisión necesaria para convertir ese dominio en ocasiones de verdadero peligro. El primer aviso serio del segundo periodo llegó desde el bando visitante: una volea de Fran Guerrero que se marchó rozando el travesaño, recordando que en este tipo de partidos, un descuido puede ser definitivo.

Fue entonces cuando el técnico mazarronero Yúfera decidió mover ficha. Introdujo a Samu para jugar con dos puntas, buscando desestabilizar la estructura local y meter algo de incertidumbre en las filas alfareras, que hasta ese momento ejecutaban su plan con disciplina. Poco después, el preparador molinense realizó un triple cambio en busca de remover el encuentro y alterar el equilibrio que se había instalado sobre el césped.

Paco Lorca, siempre atento al tablero que se dibujaba en el campo, respondió con una jugada que le salió bien: dio entrada a Papi por Dani Franco, modificó el sistema y reforzó el centro del campo. El Olímpico siguió jugando a lo que quería su entrenador, sin perder el hilo ni dejarse arrastrar por la presión del marcador en blanco. Tuvo otro acercamiento con Andresito, aunque su remate, demasiado tímido, terminó entre los guantes de Hugo sin mayor complicación.

El carrusel de cambios inyectó algo más de ritmo al encuentro, pero ninguno de los dos conjuntos fue capaz de desmantelar la organización defensiva rival. La afición local, que llenaba el fondo por donde atacaba su equipo, no dejó de empujar en ningún momento, pero los metros finales seguían siendo un territorio hostil para el Olímpico.

La jugada que más cerca estuvo de romper el empate llegó casi sobre la bocina, y fue obra del recién incorporado Dani Bermejo. Su disparo seco desde dentro del área impactó con violencia en el larguero cuando la parroquia local ya lo celebraba con los brazos en alto. Fue el momento más dramático de la tarde, el instante en que el partido estuvo a punto de tener un veredicto adelantado.

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El marcador final de cero a cero refleja un duelo equilibrado, austero y cargado de tensión táctica. El rey sigue en el centro del tablero. La eliminatoria se decidirá en Molina de Segura, donde el Olímpico deberá sacar su mejor versión si quiere dar el paso definitivo hacia la final regional.n