Moussa Diagne, Randy Owens y un número mágico

Por debajo de ese corro que los jugadores del UCAM Murcia CB forman al final de los partidos para celebrar la victorias, pasa siempre un jugador. David DeJulius es quien más collejas, cariñosas, eso sí, se ha llevado esta temporada. Faltaba uno, el componente de la plantilla más querido por sus compañeros, un hombre que tiene un corazón y un espíritu de lucha tan grande como sus piernas y brazos cuando se extienden. Es Moussa Diagne. Debo reconocer que el senegalés, desde hace muchos años, mucho antes de llegar a Murcia en el verano de 2023, ha sido una debilidad baloncestística para mí. Recuerdo algunos ‘trajes’ que le hizo al equipo murciano desde el poste bajo y con ese tiro a media distancia con un alto porcentaje de efectividad cuando vestía la camiseta del Andorra.

Moussa, que ha vivido unos meses difíciles por el fallecimiento de su madre, es un currante que cayó desde el primer día de pie en el UCAM Murcia. Desde el primer momento asumió sin rechistar su rol. Él, que había sido un jugador importante en la ACB hasta una lesión que sufrió, siempre tiene una sonrisa y un mensaje de aliento para sus compañeros. Le da igual jugar 20 que 0 minutos. Siempre celebra las victorias como si hubiera estado 40 minutos en pista.

Moussa Diagne es felicitado por Howard Sant-Roos / Israel Sánchez

Ante el Unicaja, el UCAM Murcia estaba bloqueado en el tercer cuarto. Después de un excelso primer período, en el que anotó tantos triples como en todo el partido del pasado jueves en Vitoria, su ataque colapsó porque el rival secó a los universitarios. Con DeJulius fallando esos tiros que siempre anota, Cacok ‘desactivado’, Forrest tratando de hacer la guerra por su cuenta en ocasiones, y Cate sin la energía habitual del rumano, Sito Alonso recurrió a su comodín, un Moussa Diagne que se convirtió en esta ocasión en el factor desequilibrante. Y que un equipo tenga en su undécimo jugador de la rotación un revulsivo, explica el éxito del UCAM 2025-2026, un equipo que alcanzó ayer las 23 victorias, un número mágico, el mismo que llevó durante su carrera el 23 más famoso, Michael Jordan.

Minuto de silencio por José Ballesta, alcalde de Murcia que falleció el pasado domingo / Israel Sánchez

A 6:41 del final del tercer cuarto, Diagne entró en escena. El partido había pasado de un marcador 35-17 a un 45-47, es decir, un parcial 10-30. Necesitaba Sito algo para reactivar a los suyos, y recurrió a un Diagne con quien siempre pasa algo en defensa. El senegalés contagió su intensidad, sobre todo defensiva, a sus compañeros, que llegaron a adquirir una renta de doce puntos (64-52) antes del final del tercer cuarto. El resto ya lo cuenta en la crónica del partido mi compañero José Pablo Guillén. Solo dos detalles: a ocho segundos del final, Diagne se fue al banquillo con todo el público en pie tras haber endosado un +27 el UCAM al Unicaja con el pívot en pista.

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Nemanja Radovic, en el Palacio de los Deportes / Israel Sánchez

La jornada matinal en el Palacio de los Deportes dio para mucho. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de José Ballesta, un alcalde fuertemente ligado al baloncesto, un deporte que practicó en su juventud. Y también el club quiso hacer un nuevo guiño al pasado recordando la figura de Randy Owens, uno de esos nombres que están grabados a fuego en la historia de este club ya cuarentón. Luis González ‘Chaga’, Javier Arnal, Pedro Muñoz Boj, Pepe Torralba y Marcial Domingo, acompañados por Sebastián Enrique Serrano, fueron compañeros de ese estadounidense que revolucionó el baloncesto en la Región en la década de los 80. Hasta ese momento, este deporte se había movido en categorías regionales en la ciudad de Murcia. Pero su llegada en enero de 1986 cambió la historia. Randy, que falleció en 2015 víctima de un cáncer, dejó un gran legado. Jugó 73 partidos con el entonces Juver, en los que anotó 2.641 puntos -anotó 73 en uno, en Tercera División-, a una media de 35,6, como publicó este diario en la revista 40 Aniversario del UCAM Murcia CB. Pero lo más importante es que dejó fue una semilla que sigue creciendo cuatro décadas después a un ritmo impresionante, como la que también dejó un jugador que hasta la campaña pasada estuvo en el equipo, Nemanja Radovic, quien tras jugar esta temporada en el New Taipei de Taiwán, estuvo presenciando el encuentro tras concluir su liga y volver a a su ‘casa’, donde tiene a toda su familia.