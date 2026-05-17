Baloncesto
Liga Endesa: UCAM Murcia - Unicaja Málaga, en directo
Sigue cuarto a cuarto el encuentro de la jornada 32 de la Liga Endesa que está disputando el conjunto universitario en el Palacio de los Deportes
En directo: UCAM Murcia - Unicaja Málaga (12.30 horas, DAZN)
- Consulta las estadísticas del partido
- Así está la clasificación de la ACB
- Previa: El UCAM Murcia se reencuentra con un íntimo enemigo herido
Primer cuarto
Con Nakic y Cacok de vuelta al quinteto inicial, un Palacio entregado desde el principio y un enérgico arranque, el UCAM Murcia dominó al Unicaja Málaga durante los primeros minutos en los que controló el rebote y supo mover el balón en atque. Radebaugh hizo mucho daño en las primeras posesiones, mientras que DeJulius hizo a estallar al pabellón por primera vez con su primer triple (10-2). A partir de ahí trató de contestar el equipo malagueño, aunque los universitarios supieron mantener la distancia con otro triple de Nakic y otra buena acción del escolta. Fue entonces cuando el UCAM mantuvo el nivel con las primeras rotaciones, y un Palacio ensordecedor, para provocar el primer tiempo muerto del Unicaja (20-10). Martin y Hands ampliaron todavía más la renta, ya con la segunda unidad en pista, durante unos minutos en los que el escolta norteamericano se mostró muy activo también asistiendo a Cate bajo el aro (30-15). Hands confirmó sus buenos minutos con otro triple sobre la bocina de posesión y fue así como se cerró el primer cuarto (35-17).
- En directo: Torremolinos-Real Murcia
- En directo: UD Ibiza-FC Cartagena
- Las familias murcianas firman 30 donaciones al día ante notario para facilitar el acceso a la vivienda a sus hijos
- Murcia siente ‘conexión psíquica’ con Aitana
- Una niña de 4 años, en la UCI al ser atropellada por un coche en Los Alcázares
- El murciano que reventó a martillazos la cabeza a su vecino en Alcantarilla admite lo que hizo y pacta una pena de 7 años de cárcel
- Paraguas en mano para cerrar y abrir la semana: activada la alerta amarilla por lluvias fuertes
- La Semana del Queso de Murcia propone un recorrido gastronómico por la Región con 28 tapas: conócelas todas