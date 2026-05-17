Liga Endesa: UCAM Murcia - Unicaja Málaga, en directo

En directo: UCAM Murcia - Unicaja Málaga (12.30 horas, DAZN)

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Primer cuarto

Con Nakic y Cacok de vuelta al quinteto inicial, un Palacio entregado desde el principio y un enérgico arranque, el UCAM Murcia dominó al Unicaja Málaga durante los primeros minutos en los que controló el rebote y supo mover el balón en atque. Radebaugh hizo mucho daño en las primeras posesiones, mientras que DeJulius hizo a estallar al pabellón por primera vez con su primer triple (10-2). A partir de ahí trató de contestar el equipo malagueño, aunque los universitarios supieron mantener la distancia con otro triple de Nakic y otra buena acción del escolta. Fue entonces cuando el UCAM mantuvo el nivel con las primeras rotaciones, y un Palacio ensordecedor, para provocar el primer tiempo muerto del Unicaja (20-10). Martin y Hands ampliaron todavía más la renta, ya con la segunda unidad en pista, durante unos minutos en los que el escolta norteamericano se mostró muy activo también asistiendo a Cate bajo el aro (30-15). Hands confirmó sus buenos minutos con otro triple sobre la bocina de posesión y fue así como se cerró el primer cuarto (35-17).