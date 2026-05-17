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Liga Endesa: UCAM Murcia - Unicaja Málaga, en directo

Sigue cuarto a cuarto el encuentro de la jornada 32 de la Liga Endesa que está disputando el conjunto universitario en el Palacio de los Deportes

Jonah Radebaugh, capitán del UCAM Murcia, ante el visitante James Webb durante el partido en el Palacio.

Jonah Radebaugh, capitán del UCAM Murcia, ante el visitante James Webb durante el partido en el Palacio. / Israel Sánchez

José Pablo Guillén

José Pablo Guillén

En directo: UCAM Murcia - Unicaja Málaga (12.30 horas, DAZN)

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Primer cuarto

Con Nakic y Cacok de vuelta al quinteto inicial, un Palacio entregado desde el principio y un enérgico arranque, el UCAM Murcia dominó al Unicaja Málaga durante los primeros minutos en los que controló el rebote y supo mover el balón en atque. Radebaugh hizo mucho daño en las primeras posesiones, mientras que DeJulius hizo a estallar al pabellón por primera vez con su primer triple (10-2). A partir de ahí trató de contestar el equipo malagueño, aunque los universitarios supieron mantener la distancia con otro triple de Nakic y otra buena acción del escolta. Fue entonces cuando el UCAM mantuvo el nivel con las primeras rotaciones, y un Palacio ensordecedor, para provocar el primer tiempo muerto del Unicaja (20-10). Martin y Hands ampliaron todavía más la renta, ya con la segunda unidad en pista, durante unos minutos en los que el escolta norteamericano se mostró muy activo también asistiendo a Cate bajo el aro (30-15). Hands confirmó sus buenos minutos con otro triple sobre la bocina de posesión y fue así como se cerró el primer cuarto (35-17).

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