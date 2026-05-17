Fútbol
El Juan Cayuela, escenario del primer asalto entre Olímpico y Molinense
En Totana se disputa la ida de una semifinal regional en busca del ascenso a la Segunda RFEF que se presenta igualada
A partir de las 18:00, Olímpico de Totana y Unión Molinense abren en el Juan Cayuela su semifinal regional del play off de ascenso en un duelo que se presenta apasionante y muy equilibrado. El conjunto alfarero afronta la cita como una de las grandes revelaciones de la temporada, sustentado en una identidad de juego definida y en la ilusión de toda una ciudad que llevará en volandas a los suyos.
El Olímpico terminó cuarto clasificado en liga tras cumplir en la última jornada liguera frente al Santomera. Los rojiblancos, sin nada que perder, viven estas semanas como un sueño.
Enfrente estará un Molinense que llega reforzado tras imponerse por 0-2 al Imperial, un triunfo que le permitió asegurarse el factor cancha en esta primera eliminatoria. Los de Yúfera buscarán un resultado positivo que les permita afrontar la vuelta con garantías.
Pese a la importancia del escenario, los precedentes de esta temporada reflejan la igualdad existente entre ambos conjuntos. En liga, tanto Olímpico como Molinense lograron vencer a domicilio por 1-2, un dato que invita a pensar en una eliminatoria que se decidirá por pequeños detalles.
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