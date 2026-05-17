Irma Durchi y Andrés Dólera triunfan en la Guadalupe Trail

El Comemillas Running Club y CD Los Leones del Trail organizaron la séptima edición de la Gaudalupe Trail, una cita ya consolidada que se desarrolló por la Sierra del Cabezo Blanco y los campos de Los Llanos del Lobo a favor de Cáritas Parroquial de la pedanía murciana de Guadalupe. Irma Lorena Duchi, del Club Nogalte, y Andrés Dólera Lorente, del CA Las Torres de Cotillas, fueron los triunfadores absolutos de una cinta que también contó con carreras para menores y una marcha senderitas.

Duchi cruzó la meta tras completar los 18 kilómetros del recorrido con un tiempo de 1h.25:49, siendo la segunda plaza para Maite Urdiales, del 100% Trail Murcia, con 1h.28:20, y la tercera, para Cristina de la Torre Paredes, del Zo Comemillas, con 1h.30:36. El campeón masculino, por su parte, cruzó la meta con un registro de 1h.09:18, siendo segundo Juan Fernández Martínez, del Ciudad de Mula, con 1h.10:53, y tercero, Raúl Peñalver Hernández, del Comemillas, con 1h.11:42.

Campeones por categorías

Por categorías los ganadores fueron Cristina de la Torre y Juan Fernández (M35), Irma Lorena Duchi y Andrés Dólera (M40), Maite Urdiales y Raúl Peñalver (M45), Ester Sánchez y Francisco Terrones (M50), Rosa Serrano y José Manuel Saura (M55), Lola Martín y Juan Guardiola (M60), Marie Richar y Ángel Martínez-Sánchez (M65), José Mas (M70), Rubén Moreno (sub-23), y Sofía Jiménez y Germán Vicente (senior).

Pruebas para categorías de formación

Asimismo, en la prueba reservada a las categorías sub-18 y sub-20, los campeones en la general fueron Noa Salinas y Nicolás Fernández. La campeona femenino logró un tiempo de 1h.03:27, siendo segunda Aitana Vigueras López (1h.12:38); y en hombres, Fernández ganó con 57:21, por delante de Aitor López (57:27) y Miguel Sarriás (58:28).

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Por último, en sub-14 y sub-16, Ane Salinas (35:39) y Amine Elharda (32:22) fueron los ganadores absolutos. Los podios los completaron Irene López (50:02) y Lluca Pérez (1h.00:17), en mujeres; y David Nicolás (32:31) y Nacho Murcia (39:21), en hombres.