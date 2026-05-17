La Deportiva Minera quiere sellar en casa el pase a la final del play off

El estadio Ángel Celdrán acoge hoy a las 12.00 horas uno de los partidos más trascendentales de la temporada para la Deportiva Minera. El conjunto dirigido por Checa recibe al Club Deportivo Coria en el partido de vuelta de las semifinales del playoff de ascenso a la Primera Federación, con el objetivo de sellar su billete para la gran final tras el empate sin goles cosechado en la primera manga disputada en tierras extremeñas.

El 0-0 de la ida fue un resultado más que aceptable para los intereses mineros. El equipo afrontó el partido con una marcada vocación táctica y sin querer asumir riesgos innecesarios fuera de casa, una lectura inteligente del encuentro que deja la eliminatoria en sus manos de cara al partido decisivo en el Ángel Celdrán. Cualquier empate, tras la prórroga, le sirve a la Deportiva Minera para avanzar a la final, ya que se clasificaría por su mejor clasificación en la liga regular, donde finalizó en segunda posición. El Coria, por tanto, tiene la obligación de ganar, sí o sí, para seguir con vida en el play off.

La fortaleza en casa ha sido uno de los grandes pilares del cuadro rojillo a lo largo de toda la temporada. El Ángel Celdrán ha sido un auténtico bastión para los mineros, especialmente en la segunda vuelta del campeonato. Solo en una ocasión el conjunto de Checa ha encajado una derrota en su feudo este curso: la caída por 0-2 ante el Águilas en el mes de noviembre, un tropiezo puntual que no ha empañado una trayectoria doméstica de notable solidez. En el resto de encuentros, la Deportiva Minera ha sumado victorias o empates, resultados todos ellos que le habrían valido para seguir avanzando.

Ese contexto sitúa al equipo local en una posición de enorme comodidad psicológica. Checa y los suyos pueden administrar el partido con criterio, sabiendo que no están obligados a arriesgar en exceso para lograr su objetivo. La presión recae íntegramente sobre el cuadro extremeño, que deberá romper la solidez defensiva de una Deportiva Minera que en casa se ha mostrado como un auténtico rodillo y que, además, cuenta con el respaldo incondicional de su afición.

Una imagen del Minera - Lorca, último encuentro como local del cuadro rojillo / Loyola Pérez de Villegas

El ambiente en las gradas promete ser uno de los factores determinantes. La afición minera, que ha acompañado fielmente al equipo durante toda la temporada, tiene previsto acercarse al lleno para arropar a los suyos. La magia del Ángel Celdrán aparecerá de nuevo para tratar de dar el penúltimo paso hacia el ascenso.

El rival, el Club Deportivo Coria, llega a Cartagena en una situación comprometida. El conjunto extremeño necesita ganar para acceder a la final, lo que le obliga a salir de su zona de confort y proponer un fútbol más ofensivo del que mostró en el partido de ida. Una circunstancia que, paradójicamente, puede abrir espacios en la espalda de su defensa y beneficiar a una Deportiva Minera letal en las transiciones, con futbolistas como Kike Carrasco, Pitu u Omar Perdomo.

Noticias relacionadas

Todo está por decidir, aunque las cartas favorecen claramente a los locales, no hay nada hecho. La final del play off de ascenso a la Primera Federación pasa por el Ángel Celdrán.