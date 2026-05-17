Dawda rompe en pedazos el sueño de la Deportiva Minera

El Ángel Celdrán, vestido con sus mejores galas y apretujando a más de 1.500 almas en sus gradas, se acabó convirtiendo en el escenario de un auténtico drama deportivo. Hasta aquí llegó la histórica temporada de la Deportiva Minera. La derrota por 0-1 ante el CD Coria elimina al cuadro rojillo de la lucha por el ascenso a la Primera Federación, dejando una sensación de vacío en una afición que había creído, como nunca antes, en el milagro. El tanto de Dawda en el minuto 86 cayó como un auténtico jarro de agua helada sobre el feudo cartagenero, despertando de golpe a un club que tocó el cielo con la punta de los dedos.

El conjunto de la diputación cartagenera llegó a este play off visiblemente afectado por el final del campeonato de la liga regular. Haber perdido el ascenso directo en el último minuto de la última jornada inoculó un virus de bloqueo mental en la plantilla. Esa versión brillante, fluida y demoledora que caracterizó a la Minera durante todo el año nacional liguero no apareció. No se vio hace una semana en tierras extremeñas (0-0) y, desgraciadamente, tampoco emergió en el partido de vuelta definitivo en casa. La lucidez habitual brilló por su ausencia.

Consciente de la necesidad de agitar el árbol, el técnico Checa modificó su libreto táctico habitual para el once inicial. Buscando dotar de más músculo y equilibrio a la medular, apostó por un centro del campo compuesto por Javi Vera y Kamal, dándole la propiedad de la banda derecha a Fran Viñuela, mientras mantenía al resto de su bloque de gala.

Rubén Mesa / Ivan urquizar

El plan funcionó a medias durante los primeros cuarenta y cinco minutos. Se jugaba a lo que quería la Minera, durmiendo el esférico y controlando los ritmos, pero el equipo carecía por completo de la fluidez y frescura necesarias para desarbolar el entramado defensivo del cuadro celeste. A pesar de la espesura general, los rojillos dispusieron de una oportunidad de oro para cambiar el rumbo del destino. Fue en una doble acción volcando el juego por la banda izquierda a través de un activo Álex Macías; su envío terminó primero en las botas de Javi Vera y, tras el rechace, en las de Omar Perdomo. Ambos tuvieron la opción real de inaugurar el marcador, pero la zaga del Coria sacó el esférico milagrosamente bajo palos cuando ya se cantaba el primero. Fue el único gran chispazo de una delantera donde Rubén Mesa, el gran faro y referencia ofensiva del equipo, estuvo completamente desabastecido y aislado, marchándose al descanso sin protagonizar ninguna acción de peligro.

Mba rompe el partido

Tras el paso por vestuarios, el guion del partido dio un vuelco absoluto. El técnico visitante movió fichas e introdujo al terreno de juego a Mba, el delantero internacional ecuatoguineano, cuya entrada se convirtió en una pesadilla indescifrable para la zaga local. Desde el primer instante en que pisó el verde del Ángel Celdrán, Mba desarboló por completo el entramado defensivo de la Minera, provocando constantes desajustes y generando las ocasiones más claras para el Coria. En ese momento de zozobra generalizada, emergió la figura del guardameta Álex Lázaro, quien con dos intervenciones de muchísimo mérito evitó que el 0-1 subiera prematuramente al marcador.

A medida que el cronómetro devoraba los minutos finales, la tensión se cortaba con un cuchillo. Todo parecía abocado a una prórroga agónica en la que, teóricamente, la Minera contaba con la ventaja de campo y clasificación para pasar en caso de empate. Sin embargo, el destino tenía guardada una última puñalada. En el minuto 86, un terrible error en la salida de balón condenó a los locales. El experimentado mediocentro Damián Petcoff no estuvo acertado en el pase hacia la línea defensiva, regalando el esférico en una zona prohibida. El balón le quedó franco a Dawda, quien, totalmente solo ante Álex Lázaro, armó la pierna izquierda para batir al meta local y destrozar por completo el sueño del conjunto cartagenero.

El tramo final del partido fue un ejercicio de acoso y derribo estéril. La Minera se volcó sobre el área rival con muchísima más fe y corazón que cabeza ni orden táctico. Los balones colgados a la desesperada no encontraron rematador y el pitido final decretó la defunción de una temporada brillante con el final más cruel posible.

Se acaba la 'Era Checa'

En la posterior rueda de prensa, con las lágrimas aún frescas en la grada y en parte de la plantilla, el técnico Checa confirmó de forma oficial una noticia inesperada: su proyecto en la Deportiva Minera ha llegado a su fin. El entrenador andaluz comunicó que no va a continuar al frente del banquillo rojillo la próxima temporada, una decisión que ya ha hecho firme tras mantener una reunión privada con el presidente y el director deportivo de la entidad. Con la marcha de Checa se cierra un año espectacular que no tuvo la guinda del ascenso.

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La realidad dicta que la Minera militará en la Segunda Federación una temporada más, pero ahora se enfrenta al enorme reto de una reestructuración profunda. Sin el líder de su banquillo y con el desgaste emocional de haber rozado la gloria en dos ocasiones consecutivas (en liga regular y en promoción), la directiva tendrá que hilar muy fino para confeccionar un proyecto que vuelva a ilusionar y tratar de intentar de nuevo el ascenso.