Bullas Deportivo y San Javier son nuevos equipos de Tercera RFEF

Alcantarilla, Bullas y San Javier son los tres equipos que estarán en el grupo XIII de la Tercera División la próxima campaña. El play off de ascenso por la plaza que resta queda así: Lumbreras - Los Garres y Calasparra-Algar. Ciudad de Murcia, Bullense y Raal descienden a Primera Territorial.

El Alcantarilla ha sido el campeón. Ganó al Lorca Deportiva. El solitario tanto lo anotó Jorge en el minuto ochenta y cuatro.

El equipo del Mar Menor, que ha entrado como tercero, perdió en el Pitín ante el Alhama. El equipo alhameño que se ha quedado en puertas del playoff se llevó los tres puntos con un solitario tanto de los alhameños. Y es que el Alhama dependía de que el Lumbreras perdiera ante el Archena. No fue así, ya que los de Olivares golearon. Asen hizo dos goles; Benítez y el pichichi Ferrer, de penalti, sentenciaron el partido.

El Bullas ha sido segundo, ganó en el campo del Raal con gol de Espín. Los Garres cayó derrotado contra pronóstico ante el Deportivo Murcia. Valió el gol de Vladimir. El Algar también luchará por el ascenso. Gran remontada del equipo de Palomeque en la segunda vuelta. El gol de Cristóbal a falta de cuatro minutos para el final selló el triunfo ante el cuadro del Calasparra.

Los partidos intrascendentes se jugaron antes. El Lorquí ganó al descendido Bullense. Herrero, Sergio y Verdú fueron los goleadores. En Algezares ganó al Abarán. Tomás y Diego anotaron para los de casa, mientras que Traoré y dos de Cámara golearon para los visitantes.

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Las eliminatorias de ascenso arrancarán el próximo fin de semana en busca del cuarto ascenso a la Tercera Federación.