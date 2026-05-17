El Águilas FC supera al Utebo para llegar a la final por el ascenso

Ha sido superior el Águilas FC al Utebo en el global de la eliminatoria de ascenso a Primera Federación. Esta superioridad quedó reflejada en el partido de ida, y ayer en la vuelta que se disputó en el Centenario El Rubial. Los costeros marcaron el ritmo del partido y cuando perdieron la posesión del balón supieron posicionarse bien en las transiciones defensivas para no dar opciones al equipo maño.

Aunque en algunas fases del partido parecía que tenía poco ritmo, cuando los costeros inyectaban velocidad al esférico, lograban llegar con peligro a la portería del visitante Chanza. En la primera parte dispusieron de varias ocasiones de gol, que llegaban cuando los jugadores de Adrián Hernández imprimían velocidad a las triangulaciones, aunque el primer aviso llegó con un lanzamiento de Yasser desde fuera del área que salió alto. Fueron las siguientes jugadas las que llegaron con triangulaciones: Pedrosa centraba para que Boris no acertara con el remate en el área pequeña; de nuevo Pedrosa servía a Pipo, que lanzaba ajustado al larguero; entre Pipo y Javi Castedo, no acertaba con el último pase, hasta llegar a cinco minutos del final, cuando la conexión Pipo-Castedo sí funcionó, con un pase filtrado de Pipo que Castedo controló dentro del área para batir a Chanza. Antes de llegar al descanso, Javi Pedrosa culminó una jugada que no terminó con el balón dentro de la portería por muy poco.

La segunda entrega comenzó con el empate de Camilo, al culminar con gol un pase entre líneas de Beitia, una circunstancia que obligó a los costeros a dar un paso adelante para que la eliminatoria no peligrara. Una igualada que duró diez minutos, en una jugada en la que tocaron el esférico prácticamente todos los jugadores de Adrián Hernández, basculando de una banda a la otra, buscando un resquicio en la defensa visitante para entrar en el área, que no encontraban, por lo que Johan Terranova optó por lanzar desde fuera del área, que con ayuda de un defensor, logró el segundo gol de los blanquiazules, llevando el delirio a unas gradas volcadas con su equipo, una celebración que, al finalizar el partido, se pudo comprobar el compromiso y la complicidad que tiene el equipo con sus seguidores.

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Ahora toca esperar al rival que le toque en el sorteo para disputar la final del ascenso a Primera Federación, un sorteo que verá la plantilla costera junta en el Centenario El Rubial.