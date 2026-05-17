El Águilas FC, a confirmar en El Rubial su pase a la final del play off a Primera RFEF

El Águilas FC llega con ventaja al partido de vuelta de la primera eliminatoria de play off del ascenso a Primera Federación, y todo gracias a la victoria por 1-2 en la ida en el campo del Utebo. Pero ni la plantilla costera, ni su afición quieren confianzas ante la cita de esta tarde en el Centenario El Rubial (19.00). Nadie cree que pueda ser un partido plácido, ni por el resultado conseguido en la ida, ni por el fútbol que desarrollaron los blanquiazules, ni por la ventaja que le da la clasificación de la competición regular, por lo que en Águilas quieren tener todos los sentidos puestos en la cita ante el Utebo FC.

La afición se ha convocado este mediodía para realizar una Fan Zone junto al Centenario El Rubial, paella incluida, en la que también participarán como invitados los medio de centenar de aficionados que se han desplazado desde Zaragoza.

Sobre el partido, Adrián Hernández comentaba que «va a ser diferente al de la ida». Por su parte, el técnico visitante Juan Casajús no descarta que «tenemos que ganar y luego tendremos 30 minutos más para intentar darle la vuelta a la eliminatoria», por lo que no descarta un partido largo, incluida la prórroga.

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Para esta cita, la más importante de la temporada llegado este momento, el entrenador Adrián Hernández está pendiente de la evolución de jugadores importantes como el defensa Antonio Sánchez, el lateral José Mas y los delanteros Boris Kouassi y Chris Martínez -la pasada jornada ya jugó unos minutos-. Uri, por su parte, está descartado. Además de Salcedo en la portería y Johan Terranova en los laterales; el centro de la zaga la podrían ocupar Adri Pérez y Antonio Sánchez; el capitán Mario Abenza y Yasser son fijos en la medular; en los extremos los ‘Javis’, Pedrosa y Castedo; de enganche se podría posicionar Kevin Manzano y Boris Kouassi de ariete.