Más de 200 inscritos en el Congreso sobre Inclusión social y Deporte

La Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM), en colaboración con la Universidad de Sevilla, ha organizado el Congreso Internacional ‘Socio-Political Dimensions of Sport in Europe’, un encuentro académico y profesional celebrado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, cuya jornada sirvió como espacio de reflexión y debate sobre el papel del deporte como herramienta de transformación social, inclusión y ciudadanía activa.

El eje central del congreso fue para presentar el proyecto europeo In-Squads Project, en el que ha estado trabajando la FFRM, una iniciativa que busca promover la inclusión social y el desarrollo de habilidades para la vida a través del fútbol. El proyecto está especialmente orientado a mejorar la calidad de vida de niños y niñas de entre 6 y 12 años en riesgo de exclusión social, fomentando tanto su participación en actividades comunitarias como su integración social y educativa.

Entre los principales objetivos del proyecto In-Squads se encuentran reducir el aislamiento social, reforzar la autoestima de los menores y fortalecer sus recursos personales mediante la práctica deportiva y el trabajo en competencias socioemocionales. Para ello, el proyecto desarrolla un programa específico de formación para entrenadores y trabajadores sociales basado en una metodología sociodeportiva que combina el entrenamiento diario de fútbol con dinámicas enfocadas al desarrollo emocional, educativo y comunitario. Esta iniciativa europea ya ha contribuido a mejorar la calidad de vida de más de 1.500 menores en situación o riesgo de exclusión social en países como Serbia, Polonia, Dinamarca y España.

En la mesa inaugural intervinieron José Miguel Monje Carrillo, presidente de la FFRM y coorganizador del congreso; Ángel Luis Trigo; vicerrector de Innovación, Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento de la Universidad de Sevilla; María Puig Gutiérrez, profesora y decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla; y Pedro Curtido, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol.

El For Fun de fútbol sala aterriza en el IES Floridablanca de Murcia

El programa For Fun de fútbol sala continúa acercando este deporte a los centros educativos de secundaria de la Región de Murcia. En esta ocasión, la actividad se desarrolló en el IES Floridablanca de Murcia, donde 110 niñas participaron en una jornada centrada en el aprendizaje y la diversión a través de este deporte.

Las sesiones estuvieron dirigidas por jugadoras del La Boca Te Lía Alcantarilla. / FFRM

El programa está impulsado por la FFRM y tiene como principal finalidad fomentar el fútbol sala femenino desde la base, acercando esta disciplina a niñas y adolescentes de toda la Región.

Las sesiones estuvieron dirigidas por jugadoras del La Boca Te Lía Alcantarilla, quienes compartieron con las participantes su experiencia y trayectoria en el fútbol sala. Entre las monitoras presentes estuvieron Miriam Zamora, Claudia Ibáñez, Jozi Oliveira y Cristina García, que acompañaron a las alumnas durante toda la jornada.

Ya se conocen los emparejamientos del Nacional de Diversidad Funcional

Ya se conocen los emparejamientos del Campeonato de España de Diversidad Funcional que organiza la Real Federación Española de Fútbol en el Puerto de Santa María (Cádiz), del 22 al 24 de mayo. La selección que dirige Andrés González se enfrentará a los combinados de Islas Canarias, Melilla y Castilla-La Mancha.

Por su parte, el combinado de fútbol playa realizó su último entrenamiento en el Complejo deportivo de Mazarrón, al que asistieron Chiky Ardil, presidente del Comité de fútbol playa de la FFRM, Rubén Herrero, director deportivo de la FFRM, y la concejal de Deportes de esta localidad, María Isabel Carrillo Vivancos.

Pruebas físicas de ascensos arbitrales de fútbol

El Campo de Fútbol de El Albujón ha acogido las pruebas físicas de ascenso para la temporada 25/26 organizadas por el Comité de Árbitros de la FFRM.

A estas pruebas han asistido árbitros de Preferente, Primera Autonómica, Segunda Autonómica Y Preautonómica, así como asistentes de Tercera y Segunda RFEF. Todos ellos en busca de un plaza que les permita subir de categoría y dar un paso más en su carrera deportiva.

Jesús Abandonado, campeón del Torneo en Red

El Campo de Fútbol de Santiago el Mayor acogió este pasado viernes la fase final del Torneo en Red, una competición patrocinada por Compralaentrada y Setcomur y organizada por la FFRM que refuerza su compromiso con la inclusión social a través del deporte.

La jornada arrancó con la primera semifinal entre Paréntesis y Jesús Abandonado, en la que este último se hizo con la victoria. En la otra semifinal, Cruz Roja vencía a Ceuna y lograba el pase a la final. Jesús Abandonado se proclamaba campeón tras imponerse vencer en los penaltis.

Entre los asistentes destacaron Bartolomé Molino, vicepresidente de la FFRM; Carlos Méndez, representante de Compralaentrada; Miguel Sánchez, CEO de Setcomur; y María Luisa Lozano Semitiel, directora general de Familias, Infancia y Conciliación.